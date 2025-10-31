Un documental recuerda cómo sobrevivieron a la dana 14 trabajadores de una empresa de Elche en la 'zona cero'

El documental Renacer desde el barro presentado ayer jueves recuerda cómo sobrevivieron a la dana 14 trabajadores de una empresa de Elche en plena 'zona cero' durante la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024.

La producción cuenta la historia de superación de la compañía Acabados Ver-Pe by Spanda Creaciones, con sede en Elche y fábricas en el Polígono Industrial El Oliveral, en Riba-roja (Valencia).

La obra rescata, en voz de sus protagonistas, "una de las noches más duras que se recuerdan", señalan desde Cacahuete Comunicación, creadores del documental.

El documental se estrenó ayer jueves con un pase privado que contó con la asistencia del alcalde de Elche, Pablo Ruz, la alcaldesa de Crevillent y el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, entre otros cargos que no quisieron perderse la historia.

La producción presenta al gerente de la firma, Santi Verdú, al encargado de la empresa, Pepe Calabuig, y a los 14 trabajadores de la fábrica narrando en primera persona cómo vivieron los acontecimientos.

Así como aborda qué les hizo dar el paso para apenas 48 horas después empezar la reconstrucción de la fábrica, sacar barro y escombros con sus propias manos y hacer que en tan solo siete días la empresa estuviera en disposición de atender parte de los pedidos de sus clientes.

"Esto es muy importante y no quiero que se olvide nunca", señala en el metraje Santi Verdú, visiblemente emocionado, ya que tuvo que estar pendiente de su gente a distancia, desde Elche.

"Esta es la historia de un padre, Nelio, y un hijo, Miguel Ángel, que no sabían nada el uno del otro pese a trabajar en la misma empresa; de un hombre, Francisco, que tuvo que dormir en una fábrica entre neumáticos; es la narración de ver el agua arrasando todo y sólo queda el refugio en una oficina en altura a la que sólo le faltan unos escalones para llenarse de agua", resume la productora.

También "es la vuelta andando a Catarroja de Javi, que después de una noche en vigilia tiene que llegar a su casa trepando por los coches destrozados que se arrinconan en su portal tras caminar 20 kilómetros", añaden.

"Nos metimos en el despacho de la fábrica, que está en alto, y fuimos contando los escalones que faltaban por cubrirse. Si hubiera entrado en el despacho, no habríamos tenido escapatoria", recuerda Miguel Ángel Torres.

"Te asomabas por la ventana y veías coches que se los llevaba el agua, con gente dentro gritando y pidiendo ayuda", explica Miguel Ángel Aibar.

"La noche fue muy dura, pero lo peor vino cuando salimos a la calle: barro, tráilers sobre tráilers, la gente andando en silencio…", se emociona José Alfonso Ruiz.

"Nunca dije que veía imposible que volviéramos a trabajar, pero si hoy estamos trabajando es gracias al esfuerzo y a lo que hicieron todos los trabajadores para que esto saliera adelante", explica Verdú en el documental.

Tras la premiere oficial, el documental se estrenará al público el miércoles 5 de noviembre, a las 14:00 horas, en el canal oficial de YouTube de Cacahuete Comunicación.