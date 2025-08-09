Vivir en Carrús, uno de los barrios más pobres de España donde reina la inseguridad: "Hay zonas por las que nunca paso"

Una patrulla de la Policía Local de Elche identifica a unos hombres en el parque 1 de Mayo. Jorge Verdú

Carrús no es un barrio más. Por su tamaño y sus más de 70.000 habitantes, podría ser uno de los municipios más poblados de la provincia y refleja lo mejor y lo peor de Elche.

Esta ciudad en miniatura ostenta el dudoso honor de haber sido durante varios años consecutivos el barrio más pobre de España.

Según los datos más recientes de la Agencia Tributaria correspondientes a 2022, Carrús ha caído hasta el tercer puesto nacional con una renta media anual de 14.812 euros. Cifra condicionada por su importante economía sumergida centrada en el sector calzado.

La pobreza y la delincuencia son el binomio que ha marcado la vida de los vecinos en los últimos años.

Si bien la primera es una cicatriz con décadas de historia y los trabajos ilegales están casi asumidos, el segundo fenómeno ha explotado en tiempos recientes.

Sus calles son testigo de diferentes realidades. "Carrús es muy grande, no es lo mismo una calle que otra o una zona que otra", señala una mujer mientras come en un bar cerca del polideportivo.

Aunque tanto ella como su acompañante aseguran que no les ha pasado nunca nada en los 40 años que llevan viviendo en él, coinciden sin pensar en señalar la zona más peligrosa.

"Hay zonas por las que nunca paso, en la parte Este no me meto por la noche porque hay que mirar para atrás", comenta una.

Una calle del barrio de Carrús. J.V.

Es precisamente esa parte donde se ubica la zona de La Rata, en la que dos ladrones casi acaban con la vida de un policía nacional fuera de servicio a base de golpes el pasado domingo después de que este les diera el alto de madrugada al descubrirlos.

Delincuencia

Las alarmantes cifras de delincuencia en la mitad de 2025 dan cuenta del problema. En apenas seis meses ha habido 12.000 intervenciones policiales en el barrio (80% concentradas en Carrús Este), 66 por día.

Los registros incluyen 9.000 personas identificadas, 2.046 denuncias interpuestas, 212 detenciones realizadas y más de un centenar de delitos por violencia de género o familiar.

Lo que había sido un ejemplo de multiculturalidad se ha convertido en un foco de criminalidad por la acción de delincuentes reincidentes, que acumulan el 30 % de los delitos.

Fina, una vecina jubilada del barrio, señala que, "gracias a Dios", a ella no le ha pasado nada.

Indica que, a pesar de todo, recientemente se ha cortado de raíz uno de los puntos calientes de la delincuencia con la creación de las dependencias de la Policía Local en el parque 1º de Mayo.

Un coche de la Policía Local entra en el parque. J.V.

"El parque antes era muy inseguro y conflictivo, ahora, con la Local, más seguro; a partir de las 12 no se oye nada y antes, a las 2 y 3 de la madrugada, había griteríos y peleas", resalta.

Paseando por él se pueden ver los dos mundos. Una bicicleta con las ruedas robadas, a unos metros de la puerta de las brillantes cristaleras de la comisaría, refleja las luces y sombras del barrio.

De pronto, una patrulla entra en el parque, aparca el vehículo policial y comienza a identificar a varios hombres que duermen en los bancos mientras se refugian del calor.

A pesar de los esfuerzos por reforzar la seguridad, el pasado 30 de junio murió un hombre apuñalado en esta zona.

Refuerzos

Otra vecina, que prefiere no decir su nombre, asegura que los 24 efectivos con los que cuentan "no son suficientes".

"Está muy mal. Debería haber más seguridad. A mi hijo le han entrado ya tres veces en el coche", comenta.

La nueva comisaría de Carrús. J.V.

Andrés concuerda. Este vecino de 62 años toma un café cerca del parque y señala que "desde hace un tiempo se ha vuelto más inseguro. Yo me acuesto temprano, pero aquí todos los gatos son pardos".

Por su parte, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, solicitó, tras la casi paliza mortal al policía nacional, un refuerzo policial para el barrio de Carrús.

Ruz recordó que "esta preocupación ya fue trasladada al subdelegado del Gobierno, y volveremos a hacerlo".

En este sentido, lanzó un mensaje a la Subdelegación y aseguró que "esta situación no puede ser" y pidió endurecer las penas para castigar a los delincuentes que siembran una y otra vez el caos en las calles del barrio.