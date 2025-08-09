Detenido un menor como presunto responsable de la agresión al policía nacional en Elche

Un menor de 17 años ha sido arrestado en Elche como presunto responsable de la violenta agresión contra un agente de la Policía Nacional, ocurrida el pasado 2 de agosto en el barrio de Carrús. La detención se produjo en la medianoche del viernes.

Según la investigación, el joven habría lanzado una piedra que golpeó en el rostro del policía, provocándole heridas de tal gravedad que tuvo que permanecer cuatro días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Elche.

El agente, que se encontraba fuera de servicio, se topó con dos individuos en la calle Clara Campoamor mientras trataba de evitar un posible delito.

Fue entonces cuando se produjo el ataque. La Policía no descarta nuevas detenciones y ha confirmado que el menor detenido está identificado como el autor material de la agresión.

Según informa el sindicato Jupol: "Al observar una situación que podría constituir un ilícito penal y, cumpliendo con su deber como Policía Nacional, intervino para intentar evitar un posible delito. Fue en ese momento cuando fue salvajemente agredido por dos individuos, que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en el suelo".

"Se incluyen la pérdida de casi la totalidad de los dientes, un párpado roto, la nariz fracturada, una fractura de cráneo, 12 grapas en la cabeza y los pulmones encharcados", añade el sindicato.

Los hechos

El pasado domingo, un agente de 47 años, miembro del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional, fue brutalmente agredido en Elche cuando intentaba impedir el robo de una motocicleta en la calle Clara Campoamor, en el barrio de Carrús.

Los hechos se produjeron sobre las 02:30 horas de la madrugada, a la salida de una fiesta de cumpleaños.

El policía, que estaba fuera de servicio, desarmado y sin uniforme, observó cómo dos individuos manipulaban una moto. Sin dudarlo, intervino para evitar el delito.

Sin embargo, los sospechosos se abalanzaron sobre él y lo golpearon con tal violencia que quedó inconsciente, tendido en un charco de sangre.

Como ya adelantó hace unos días EL ESPAÑOL de Alicante, una imagen confirmada por fuentes cercanas muestra al agente con el rostro completamente desfigurado y cubierto de hematomas mientras recibía atención médica en plena calle.

Las graves lesiones obligaron a practicarle varias intervenciones quirúrgicas de urgencia para salvarle la vida.

El pasado miércoles, 6 de agosto, el agente salió de la UCI del Hospital General de Elche, donde permaneció tres días en estado grave. Ha sido trasladado a planta, donde se recupera lentamente de sus heridas.