Una gran presa romana en Elche sale a la luz tras más de una década de investigación

El próximo viernes 16 de mayo, a las 17:00 horas, se celebrará en el Espai Escènic del CCCE L’Escorxador de Elche un acto público donde se darán a conocer los resultados de una investigación arqueológica llevada a cabo por el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante.

El estudio se centra en L’Assut de l’Argamassa de Elche, una imponente presa romana situada en el Camp d’Elx.

La investigación ha estado liderada por Jaime Molina Vidal, catedrático de Historia Antigua en la UA, y ha contado con la colaboración de Daniel Mateo Corredor, profesor titular del mismo departamento, y Belén Carrillo Maciá, del Ayuntamiento de Elche.

L’Assut de l’Argamassa, ubicado cerca de la antigua colonia latina de Ilici (actual Elche), es una destacada estructura hidráulica construida sobre el río Vinalopó, con más de 130 metros de longitud y 4 metros de altura.

Tradicionalmente se había atribuido su origen al periodo islámico, aunque sin pruebas concluyentes. Sin embargo, gracias a los análisis morfológicos y a las técnicas de datación por luminiscencia ópticamente estimulada (OSL), se ha podido confirmar su construcción en época romana.

Según Molina, su función como reguladora del caudal del río es incuestionable, aunque también pudo haber facilitado sistemas de riego en la margen derecha del río Alebus (nombre romano del Vinalopó). Las dataciones OSL sitúan su construcción entre finales del siglo I a.C. y principios del I d.C., lo que sugiere una vinculación directa con la fundación de la colonia de Ilici y el desarrollo del ager ilicitanus durante la etapa romana.

Aunque los primeros trabajos sobre esta infraestructura comenzaron hace más de una década, la investigación solo ha podido culminarse recientemente, gracias al desarrollo de nuevas metodologías de datación de morteros y al respaldo económico de distintos proyectos científicos tanto nacionales como autonómicos.

Los hallazgos fueron presentados en 2024 en el congreso internacional Landscape Archaeology Conference (LAC2024) y, debido a la positiva recepción, serán incluidos en un volumen monográfico dedicado a infraestructuras hidráulicas romanas. La publicación llevará por título: Molina Vidal, J., Mateo Corredor, D. (en prensa): L'Assut de l'Argamassa (Elche, Alicante, Spain): a Large Roman Hydraulic Structure in the ager Ilicitanus, en P. Trapero, A. Carneiro, J. García (eds.) Water uses in rural economic activities: evidences for the Roman period in Hispania and the Roman West. Archaeology of the Mediterranean World, Brepols.

Este proyecto ha contado con financiación del programa STILA (“Paisajes irrigados, huertas y minifundios de época romana. Análisis de los agrosistemas intensivos y sus lógicas económicas y sociales” - PID2022-142712NB-I00), del Ministerio de Ciencia e Innovación.