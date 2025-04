Juan es Jesús en La Pasión de Elche: "No sé ni cómo consigo subirme al escenario"

La vida de Juan cambió hace cinco años cuando un amigo le animó para que entrara en un grupo de teatro aficionado. De estar sentado y mirar cómo actuaban ha pasado a ser el protagonista con el papel de Jesucristo. Esta semana representa La Pasión en Elche y aún "no sé ni cómo consigo subirme al escenario".

Este es el tercer año en que Juan Sánchez se pone en uno de los papeles más representados. Lo hace a través de Grup Cultural Jerusalem, una agrupación que lleva 41 años encargándose de esta obra que suma ya más de 300.000 espectadores, según sus cálculos.

Y entre ellos no estaba el propio Juan. "Nunca había ido", reconoce. "No te voy a mentir, me lo plantearon, me compraron la entrada incluso para ir a verlo, pero yo era muy miedoso en aquel momento a la sangre y todo eso", añade recordando el impacto que sintió al ver la cruda versión de la película de Mel Gibson.

Aquel fue el primer freno a plantearse entrar a formar parte de la familia de noventa personas que conforman este grupo: "¿Cómo voy a entrar en el grupo a representar si no la he visto?". Al final ese buen amigo le convenció de que podía aportar al grupo y se lanzó a trabajar con ellos.

No era nada fácil porque Juan asegura que tiene "mucha vergüenza cara al público". "Soy más bien tímido", cuenta, "no tengo ese don de gentes ni la facilidad de ponerme a hablar delante de alguien. La verdad es que no sé ni cómo consigo subirme al escenario".

Para romper el hielo empezó con papeles sencillos, como sacerdote y luego como apóstol. De ahí ya dio el salto al protagonista en 2023. Y ahora, en el tercer año que lo encarna, "me pongo igual de nervioso antes, durante y después que el primer día".

Juan recalca que lo suyo no es ser actor porque "no tenemos un método, todo es interior nuestro". Así que su labor es transformarse sobre el escenario para que "lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento" sea "lo que realmente a la gente le llega".

Así lo consiguen desde que recrean la entrada triunfal en Jerusalén el domingo de Ramos para ir mostrando los episodios más conocidos: el lavatorio de pies y la última cena, la oración en el huerto de los olivos, el prendimiento o el juicio de Poncio Pilato.

Un recorrido que tiene su culmen con la crucifixión y la resurrección. "Estás transmitiendo un mensaje que tiene que llegar a todo el mundo", valora. Por eso concluye que "lo que me está sucediendo no me lo termino de creer".

Los pases de La Pasión empezaron en el Gran Teatre de Elche el Viernes Santo con acceso libre, este Sábado Santo y el Domingo de Pascua los pases son a las 19 horas por cinco euros.