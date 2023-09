Hacienda alerta a Elche sobre la posible pérdida de 23 millones provenientes de fondos europeos

La directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Esperanza Samblás, ha enviado una carta al Ayuntamiento de Elche alertando de que “corre el riesgo de no poder absorber el total de fondos asignados”, que son 22,96 millones de euros.

El escrito se remitió desde Madrid el pasado día 15 y ha sido recibido este martes en la Concejalía de Fondos Europeos.

La Dirección General de Fondos Europeos, departamento que forma parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, indica que el Consistorio ilicitano presenta un “99 % de gasto comprometido, es decir, de operaciones aprobadas, y un 23 % de gasto declarado", lo que "supone que aún" tiene pendiente de ejecutar "22,96 millones para los que quedan poco más de tres meses".

"Con estas cifras de ejecución, el Ayuntamiento de Elche corre el riesgo de no poder absorber el total de fondos asignados en el periodo, con el impacto que ello además tendrá sobre el resto de España".

Por ello, la directora general de Fondos Europeos ha solicitado a la corporación local ilicitana que "introduzca las medidas necesarias para garantizar la absorción de los fondos asignados" y que se "las comunique a la mayor brevedad posible".

"Asimismo, le agradecemos que, cuando lo solicite, su Organismo Intermedio le remita previsiones de ejecución y certificación actualizadas y lo más ajustadas a la realidad posible", señala

En la misiva, Samblás recuerda que solo serán subvencionables los gastos cuyo pago se haya realizado antes del 31 de diciembre de 2023.

Este martes, en rueda de prensa, el edil de Fondos Europeos, Claudio Guilabert, ha dado cuenta de dicho escrito y ha adelantado que los proyectos que no sean financiados con fondos europeos los asumirán las arcas públicas.

“Estamos trabajando para que los ilicitanos tengan que asumir el menor gasto posible”, ha añadido.

Entre los proyectos comprometidos para ser subvencionados al 50 % con fondos Feder se encuentran la renovación de la fachada Este de Carrús y la mejora de la eficiencia energética en edificios públicos.

No obstante, según Guilabert, proyectos ya en marcha, como la renovación del Paseo de Germanías o la creación del polideportivo inclusivo de Carrús, se incorporarán a los fondos europeos.

“Estos dos proyectos harán disminuir los millones que Elche perderá por la mala gestión del anterior gobierno municipal” (PSPV-PSOE y Compromís), ha remarcado.

Las ayudas Feder están destinadas a implementar una “Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado”.

Pese a esta situación, ha señalado que trabajarán por “llevar a cabo una planificación ejemplar de los proyectos pendientes para que el impacto en las arcas municipales sea el menor posible”. De esta forma, se ha referido al Paseo de Germanías cuyas obras ya han comenzado o el pabellón adaptado en el entorno del cementerio viejo. “Según se vayan enviando las certificaciones de los trabajos realizados esta cantidad de 22,9 millones de euros irá aminorando”, ha subrayado Guilabert.

