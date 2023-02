Cs Elche, del estupor a la sorpresa: su portavoz dimite tras ser readmitido un edil con el que estaba enfrentado

Cada vez quedan menos adjetivos para calificar el devenir de Ciudadanos (Cs) Elche, formación que en las pasadas elecciones sacó dos ediles cuyo enfrentamiento no ha cesado en todo este tiempo.

La hasta hoy portavoz del grupo municipal, Eva María Crisol, ha anunciado contra todo pronóstico durante la celebración del pleno que está teniendo lugar en el Ayuntamiento de la localidad que dimite y que va a entregar su acta de regidora.

Durante su anuncio, en un discurso de un par de minutos leído tras más de tres horas de pleno y en un punto del orden del día que debatía una cuestión ajena a su situación personal, Crisol ha avanzado que aprovechaba su turno de palabra para anunciar su salida de Cs.

"Para mí ha sido poder representar a los ilicitanos durante estos 8 años en los que hemos vivido momentos muy gratificantes pero también muy complicados en más de una ocasión", decía ante la cara de sorpresa del resto de miembros de la corporación, incluido el primer edil socialista Carlos González.

Si bien no ha explicado los motivos de su salida, ya que se ha limitado a agradecer a toda la bancada "la ayuda" que le han prestado durante este tiempo, en el que también ha tenido palabras de agradecimiento para el personal que trabaja a diario en el consistorio y para medios de comunicación, su dimisión llega tras otra sorpresa.

Nos referimos a la readmisión del que hasta hoy era concejal no adscrito, Eduardo García Ontiveros, en el grupo municipal de Cs, siglas por las que se presentó en mayo de 2019 -también para sorpresas de muchos ya que su nombre no estaba en las quinielas para ser cabeza de cartel, puesto en el que se veía Crisol- y que pocos meses después de la constitución de la nueva corporación se vio obligado a integrarse en los no adscritos.

El motivo fue que, en contra del partido, había puesto como asesora de grupo a Irene Ripoll, la número 3 de la lista, cuando Crisol quería seguir contando con Paz Gallud, como finalmente ocurrió. Estas discrepancias acabaron con la expulsión de Ontiveros del grupo Cs y con una demanda judicial por su parte que quedó desestimada a principios de 2022.

Sin haber ganado la batalla judicial por la cual se le daba la razón a Cs, pocos esperaban que Ontiveros volvería a ocupar el sillón naranja en el Ayuntamiento, como ha ocurrido hoy. Pero así lo aprobó el partido, para su sorpresa e indignación de su compañera de filas, que este lunes dice 'adiós' a las siglas que ha defendido los últimos 8 años.

La mala relación entre ambos se ha dejado notar al final de la intervención de Crisol, cuando concejales de otras formaciones, sobre todo del PP, han tenido gestos de cariño, poniéndose en pie y mostrándole un sonoro aplauso. Ontiveros, a su derecha, no ha reaccionado. A continuación, el alcalde González ha agradecido la labor "constructiva" de Crisol como edil de la oposición.

