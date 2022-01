Pedro Sánchez visita Elche sin (apenas) bajarse del coche oficial: "En el barrio lo estábamos esperando"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado en la mañana de este miércoles una vivienda de promoción pública vacía en el barrio de San Antón, en Elche, donde estuvo por última vez hace un año para inaugurar la puesta en marcha del tramo de AVE que une Monforte del Cid, Orihuela y la ciudad ilicitana.

Entre fuertes medidas de seguridad, Sánchez ha llegado pasadas las 10.30 horas sin apenas levantar expectativas entre los vecinos de un enclave tradicionalmente obrero, alimentado con inmigración interior en la década de los 60 y 70 al calor de la industria del calzado. Cuando ha bajado del coche oficial, solo un grupo de personas -unas cinco- que le esperaban desde la entrada de colegio 37 le han lanzado unos tímidos aplausos.

También han sido tímidos los silbidos que se han oído a su salida del inmueble media hora después. El ambiente que reinaba era, en definitiva, el de cualquier día a esas horas: griterío de los niños y niñas en el patio que se mezclaban con el de las ambulancias camino al Hospital General.

"En el barrio lo estábamos esperando", señala un vecino preguntado por este medio. "¿A quién?", pregunta otro, que se detiene en la calle, que desconocía que acababa de estar Pedro Sánchez a escasos metros. "Yo nunca había visto a tanta policía aquí", apunta el dueño de 'Penalty', el barrio más próximo a la nueva vivienda que ha pisado el líder socialista.

La conversación ha derivado en la "lástima" de no haberle tenido cerca. "Le diría que están muy bien lo que han hecho en el barrio, pero que me diga cómo voy a vivir con la subida del autónomo si ya me costaba", lamenta Antonio, comercial. Después, el debate ha vuelto al punto donde se había quedado hasta la interrupción del día: Djokovic y sus problemas deportivos por no haberse vacunado.

Sánchez, "impresionado"

El alcalde de Elche, el también socialista Carlos González, sí que ha acudido a hablar con los periodistas que allí quedábamos para asegurar que Sánchez había quedado "impresionado" con el resultado de la actuación de regeneración urbana que el gobierno central, el autonómico y el local estaban realizando en la zona, "de manera pionera en España".

González ha excusado al president valenciano Ximo Puig, que le ha llamado para comunicarle que no iba a venir a Elche ante la tragedia que ha tenido lugar en la residencia de ancianos de Moncada (Valencia), donde un incendio la noche anterior ha dejado, de momento, seis residentes fallecidos.

En teoría, si hubiera estado Puig, los presentes, incluida la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la consellera de Innovación, Carolina Pascual, habrían recorrido el barrio, que combina tres bloques nuevos, en dos de ellos con vecinos viviendo desde hace un tiempo, con casas bajas antiguas y deterioradas, donde siguen estando los moradores.

Ese es uno de los aspectos que más ha llamado la atención de Sánchez, ha asegurado González, la convivencia de casas antiguas con edificios nuevos. El plan de las tres administraciones, siempre que lleguen nuevos recursos, es seguir construyendo bloques y derribando los antiguos.

Desde la terraza del tercer bloque, ha proseguido el alcalde de Elche, el líder del Ejecutivo ha reparado en que los edificios de promoción pública que se está levantado guardan similitud en estética con los de promoción privada, que están brotando alrededor, cuyo nivel de eficiencia energética también es parecida.

Mejora para 3.000 vecinos

El barrio de San Antón tiene ahora más de un millar de viviendas repartidas en dieciséis edificios. La primera fase de la renovación urbana ha supuesto la reurbanización y la construcción sobre tres parcelas de titularidad pública de 284 nuevas viviendas en tres bloques, en sustitución de las iniciales en situación de ruina, con una inversión total de 18.108.215 euros (IVA no incluido): ayudas públicas a cargo del Gobierno y de la Generalitat, que suman 11.740.780,28 euros, y una aportación de los particulares de 6.367.434,79 euros.



Por su parte, el Ayuntamiento de Elche ha asumido el coste de las licencias y tasas municipales, ha ejecutado las obras necesarias para el mantenimiento de los bloques iniciales durante todo el proceso de renovación urbana y financiará íntegramente la demolición de los mismos, según ha recogido EFE.



Se ha alojado hasta el momento a 174 familias de los bloques iniciales 11, 12, 13 y 14. Está previsto que a comienzos de 2022 se trasladen a los nuevos edificios 67 familias adicionales y el resto lo hagan a finales del ejercicio. El tercer inmueble visitado hoy por los políticos ha sido finalizado recientemente por 6,1 millones de euros, con 11 plantas, 90 viviendas, 69 plazas de garaje y un local comercial.



Se trata de viviendas de diferentes tipologías distribuidas en 10 alturas (50 de dos dormitorios y 40 de tres), con una superficie útil entre 51,80 m2 y 62 m2 y con el nivel más elevado de clasificación energética ("A"), lo que implica una mejora en el aislamiento, un mayor confort y un menor consumo energético.



La segunda fase de la actuación, con un presupuesto total de 4.622.987 euros, contempla la construcción del cuarto edificio, de nueve plantas con 54 viviendas, dos locales comerciales y un aparcamiento en dos sótanos. La superficie construida totalizará más de 6.100 metros cuadrados.



Estará destinado al realojo de las 40 familias incluidas en el Bloque 6, quedando pendiente determinar las 14 viviendas excedentes entre titulares de otros bloques del barrio.



Tras concluir la visita al barrio de San Antón, la comitiva se ha dirigido a la sede de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, en sus siglas en inglés), en el termino de Alicante, en cuyo auditorio Sánchez se ha reunido con representantes de asociaciones juveniles para detallarles las políticas de vivienda.

