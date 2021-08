Así fue la espectacular detención de un atracador armado en una sucursal bancaria de Elche

La Policía Nacional de Elche informó este jueves de la detención de un hombre de 55 años tras atracar una sucursal bancaria en la ciudad de Elche.



El atraco se produjo sobre las 13 horas en una oficina bancaria ubicada en la Avenida de Alicante, donde el ladrón habría amenazado con un arma -las mismas fuentes no han podido concretar si de fuego o simulada- a los empleados.



Un dispositivo policial, que intervino con rapidez, capturó a esta persona cuando salía de la sucursal, han señalado las citadas fuentes.

En el vídeo se observa como los efectivos policiales redujeron al supuesto atracador en el suelo de la calle a la salida de la sucursal bancaria.

Fuentes de la investigación informan de que el individuo arrestado tiene antecedentes penales, pero no por ningún delito de estas características.

Inseguridad en Valencia

La concejala del grupo municipal popular del Ayuntamiento de València Julia Climent ha reclamado hoy más patrullas policiales en la ciudad ante la "insostenible" inseguridad que se vive en algunos barrios de la ciudad y el aumento de las peleas nocturnas.



"La situación de inseguridad en algunas zonas del barrio de Orriols es ya extrema e insostenible, los vecinos literalmente tienen miedo y no pueden estar conversando tranquilamente en la calle como se puede hacer en el resto de la ciudad", ha apuntado en un comunicado.



Ha pedido al alcalde, Joan Ribó, un refuerzo urgente de patrullas en la zona de calle San Juan de la Peña con Padre Viñas de forma inmediata tras reunirse con vecinos y comerciantes y ver que sus peticiones son más desesperadas en cada una de las visitas que se realiza al barrio.



"No es la primera vez que los concejales del PP estamos en estas calles y en mi visita de esta semana se respira miedo, la gente recibe amenazas y no se siente segura. Sin ir más lejos, esta misma semana ha habido dos peleas en la calle San Juan de la Peña con Padre Viñas", ha añadido.



La concejala ha explicado que vecinos y comerciantes les han "trasladado una vez más su temor cuando llega la noche porque ya ni en sus casas se sienten seguros".



"No se puede dilatar más un plan de seguridad específico para esta zona de Orriols, tomar medidas, pedir ayuda a la Delegación de Gobierno para actuar de forma urgente. Los vecinos se han manifestado, llaman constantemente a la policía y ya no saben qué más hacer para que se tome Ribó en serio su problema", ha sostenido.

