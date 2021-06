Ingresado en la UCI de Elche uno de los estudiantes contagiados en el macrobrote de Mallorca

Un joven de 18 años se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General Universitario de Elche tras contagiarse de coronavirus en uno de los viajes de fin de curso a Mallorca.



El joven permanece en la UCI del citado hospital desde el pasado día 24, según han confirmado este martes fuentes del centro hospitalario. Se trata del único ingresado por Covid a día de hoy en la ciudad de Elche, en cuyos dos hospitales no existen tampoco pacientes en planta.



Por su parte, fuentes de la Conselleria de Sanidad han indicado que el joven está ingresado en el Hospital de Elche, pero no han concretado si se halla en la UCI alegando que no pueden dar información de pacientes.



Esta persona es uno de los jóvenes de Elche afectados por el brote de covid registrado en uno de los viajes de fin de curso a Mallorca y pertenecen a varios centros educativos ilicitanos, tanto públicos, concertados como privados. Se calcula que solo en la ciudad de Elche haya 32 estudiantes contagiados y que en el conjunto de la Comunidad Valenciana 104 en total entre otras localidades que, como en el caso ilicitano, cogieron el ferri para ir a Mallorca.



Según informó la semana pasada la concejala socialista de Educación del Ayuntamiento de Elche, María José Martínez, la mayoría de estos viajes no los organizaron los centros, sino los propios alumnos tras terminar los exámenes de la Selectividad quienes, por su cuenta, decidieron marcharse a la isla.



Los alumnos que han dado positivo y tenían exámenes de recuperación pendientes los harán de forma telemática y en el caso de las pruebas extraordinarias de selectividad de julio se estudia con la Universidad Miguel Hernández (UMH) un posible cambio de fecha para que puedan realizarlos. Mientras se sigue llevando a cabo un control y seguimiento de los alumnos que han llegado en los últimos días de otros viajes para realizarles las pruebas PCR.

Más ingresados

Al joven ingresado en Elche hay que sumar nueve más en todo el país por este macrobrote que ya afecta a más de un millar de estudiantes que han dado positivo en nueve comunidades autónomas, siendo Madrid la que tiene más casos contabilizados, 526, el País Vasco la segunda con 126, la Comunidad Valenciana la tercera con 104 y Galicia la quinta con 102.

Luego estarían Cataluña con 64, Mallorca con 33, Murcia con 20, Castilla-La Mancha con 11 y Aragón con 10. También cabe reseñar que casi 500 jóvenes de Andalucía están aislados a su regreso a la comunidad autónoma tras haber estado de viaje de fin de curso en Mallorca.