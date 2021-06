De brote en Elche a macrobrote nacional: casi 900 contagios por el viaje de fin de curso a Mallorca

Uno de los primeros municipios en reportar positivos por Covid entre los estudiantes que habían estado en Mallorca en varios viajes de fin de curso fue Elche a principios de la semana pasada. El perfil de las personas contagiadas, detallado por la conselleria de Sanidad, era el de alumnado de Bachillerato (17 a 18 años) que estaba preparando la EBAU y que habían optado por realizar el viaje a la isla por su cuenta entre los días 10/11 de junio al 18/19 de junio.

En el caso ilicitano -que a diferencia de otras comunidades, fueron en barco a Mallorca- se ha quedado, de momento, estancado en 32 positivos, a los que hay que sumar otros 35 en el resto de la Comunidad Valenciana; en total, 67. En el resto del país, sin embargo, ya hay casi 900 casos repartidos en varias comunidades de estudiantes que han estado esas fechas en Mallorca. Por este macrobrote, en algunas, principalmente Cataluña y Galicia, están notificando un empeoramiento en sus indicadores de contagio en la última semana.

Hasta el momento, la Comunidad de Madrid, con 410 contagiados (prácticamente la mitad del total), es la región más afectada por los viajes de fin de curso a Mallorca y suben también en Cataluña (64). En Baleares, hasta el momento, hay más de 260 casos positivos vinculados contactos directos e indirectos con estudiantes de estos viajes, al tiempo que Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco y Aragón han notificado contagios en los últimos días.



Por lo que ya se ha podido confirmar, los brotes se originaron en un concierto de reguetón en la Plaza de Toros de Palma y en diferentes fiestas en barcos y hoteles. Desde el pasado viernes, el Govern balear ha trasladado al 'hotel puente' Palma Bellver a 78 jóvenes peninsulares que han tenido relación directa o indirecta con el brote de un viaje de estudios a Mallorca, de los que 33 han dado positivo (4 en las PCR hechas el viernes y 29 en las pruebas de este sábado).



Estos jóvenes han sido trasladados en ambulancia al 'hotel puente', destinado por las autoridades sanitarias a acoger a los turistas que hayan podido tener contacto estrecho con alguno de los casos positivos y cuyos padres han autorizado el traslado.

Otros 190 estudiantes siguen aislados en sus hoteles esperando autorización paterna para ser trasladados al 'hotel puente' donde se les hará la PCR.

Aumenta la incidencia

En este contexto, los datos epidemiológicos en algunas autonomías siguen empeorando. En Cataluña, por ejemplo, se ha notificado un aumento del riesgo de rebrote de once puntos hasta los 124, con una velocidad de transmisión de 1,27.



Cataluña suma 703.114 casos, 443 ingresados y 128 en la UCI, aunque en las últimas 24 horas no se ha reportado ninguna muerte pero sus indicadores epidémicos -que no han dejado de empeorar en los últimos ocho días- ya superan el riesgo alto de rebrote (EPG) de la pandemia.



En Galicia, tras cuatro días consecutivos de aumento, hay 1.451 personas infectadas por coronavirus, una docena en cuidados intensivos y 36 ingresados en hospitales, aunque en esta comunidad la enfermedad todavía mantiene una baja incidencia.



En Andalucía, el número de hospitalizados ha bajado en 41 desde ayer, hasta 513, de los cuales 122 están en cuidados intensivos en distintos hospitales, seis menos que en la jornada anterior. Con ello, la curva de hospitalizaciones sigue a la baja en la comunidad, con cifras que no se veían desde finales de agosto y principios de septiembre.



La Comunidad de Madrid ha notificado 239 casos nuevos de coronavirus, de los que 135 corresponden a las últimas 24 horas, y dos fallecidos más en los hospitales. En Cantabria se han notificado en las últimas 24 horas 77 nuevos contagios de covid-19. En esta comunidad hay 18 personas ingresadas, ninguna en la UCI y, por sexto día consecutivo, no hay fallecidos.



Castilla y León ha sumado este domingo 110 nuevos casos, 32 más que hace una semana, y dos fallecidos en el ámbito hospitalario, uno más que hace siete días, unos datos que reflejan una reducción de los contagios desde ayer sábado.



Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 94 casos positivos de covid-19, 35 más que el sábado, y ningún fallecimiento, y la incidencia acumulada a los 14 días ha subido a 67,72 casos por cada 100.000 habitantes.

Otros focos de contagios

En Valencia, la Conselleria de Sanidad ha informado de dos nuevos brotes entre estudiantes, uno con 13 casos en un viaje de fin de curso de alumnos del colegio Mas Camarena de Paterna (Valencia) al parque de atracciones de Salou y otro con 24 afectados del colegio Maristas que estuvieron en Lloret de Mar (Girona) que se suman al más grande, el de Mallorca, con 67 positivos.



Mientras los brotes entre los más jóvenes se suceden, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) ha instado a la ciudadanía a "ser prudente y corresponsable", especialmente ahora que ya no es obligatorio llevar mascarilla en espacios abiertos.



Los neumólogos han recordado en un comunicado que en los espacios abiertos la mascarilla sigue siendo "imprescindible" cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas y que aún es obligatoria en los lugares cerrados, que deben ventilarse adecuadamente.



Los neumólogos avisan de la falsa sensación de seguridad, y recuerdan que el índice de incidencia acumulada sigue estando por encima de 50 y que el porcentaje de personas vacunadas está por debajo del 70 %, por lo que todavía no hay inmunidad de grupo.



Además, se muestran preocupados ante las nuevas variantes del virus, como la delta -ya se han detectado trazas en aguas residuales de varias ciudades españolas-, y la delta plus.