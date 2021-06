Elche suspende por segundo año el Misteri en agosto aunque no descarta recuperarlo en otoño

La junta rectora del Misteri d'Elx ha decidido este martes, en reunión telemática, suspender las representaciones de este drama sacrolírico de origen medieval en agosto por segundo año consecutivo, dado que "la pandemia todavía sigue activa y el proceso de vacunación todavía no se ha completado".



Desde el órgano gestor se considera que lo prioritario es garantizar la seguridad de cantores, operarios y del público que asiste a la celebración.



Las condiciones en que se desarrolla el Misteri, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, "hacen imposible garantizar la distancia de seguridad entre las más de 250 personas que forman parte de la escenificación", según han recordado fuentes de la entidad.



El presidente ejecutivo del Patronato, Francisco Borja, ha explicado: "Pese a que se trata de una decisión difícil, entendemos que ésta es la opción más prudente, si tenemos en cuenta que, aunque el estado de alarma no está vigente, el riesgo de contagio sigue existiendo".



"Las recomendaciones sanitarias siguen pasando por evitar espacios cerrados, congestionados o que entrañen contactos cercanos y, en este sentido, desde la junta rectora del Patronato consideramos que es la mejor decisión que podemos tomar desde el punto de vista de la salud pública y de la seguridad de la ciudadanía", ha resaltado Borja.



A este respecto, el presidente ejecutivo ha apuntado: "Esperamos que las condiciones sanitarias permitan trasladar las representaciones al otoño de 2021; no obstante, esta decisión dependerá de la evolución de la pandemia y de la evolución del proceso de vacunación".



Borja ha informado de que "el trabajo de la Capella, Coro Juvenil y Escolanía continuará, como lo ha hecho en los últimos meses", y de que seguirán "llevando a cabo acciones de difusión de 'La Festa' para que el Misteri siga vivo en la sociedad ilicitana, igual que lo" vienen "trabajando desde el inicio de la pandemia".



Por su parte, el alcalde y presidente efectivo del Patronato y de la Junta Rectora, Carlos González, ha lamentado que se hayan tenido que cancelar las representaciones de la Festa, "pero es una decisión que respaldamos porque nuestra prioridad es salvaguardar la salud de todas las personas que hacen posible el Misteri, así como de los miles de ilicitanos e ilicitanas y visitantes que disfrutan del drama asuncionista".



Asimismo, González ha agradecido a la familia del Misteri la responsabilidad asumida al entender la complejidad del momento y ha reconocido la "excelente" labor que ha desarrollado por mantener la pervivencia en el tiempo y la divulgación de esta singular representación.



Ha mandado también unas palabras de apoyo a todas aquellas personas que participan en esta festividad y ha pedido "extremar la prudencia y cumplir de forma estricta las medidas sanitarias para volver cuanto antes a la normalidad".



"Confiamos y esperamos que esta situación dure el menor tiempo posible y que pronto podamos celebrar La Festa, uno de los grandes tesoros culturales que tenemos que nos hace sentirnos profundamente orgullosos de ser ilicitanos", ha manifestado el alcalde.



De hecho, ha indicado, "la evolución positiva de las vacunaciones nos hace pensar que la representación se podrá llevar a cabo en otoño de este año".



Las representaciones del Misteri d'Elx ya se han anulado en ocasiones anteriores. En el siglo XIX se suspendieron como consecuencia de la epidemia de cólera. Entre 1904 y 1905 no se celebraron por obras en la cúpula de Santa María y en el periodo entre 1936 y 1940 tampoco hubo representaciones por la Guerra Civil y la posterior restauración de la basílica. El pasado año se anularon como consecuencia de la pandemia por Covid-19.



Las tres instituciones que forman parte del Patronato del Misteri d'Elx -Generalitat, Ayuntamiento de Elche e Iglesia Católica- han respaldado por unanimidad esta decisión a través de sus representantes.