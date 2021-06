Las Hogueras de Alicante contienen su emoción en el primer gran acto con público

La expectación se palpaba durante la semana en los alrededores de la plaza de toros. Los ensayos ya recibían a numeroso público festero, con ganas de retomar parte de la agenda festera. Este viernes las candidatas infantiles han celebrado la primera de las pasarelas con la que se confirma la continuación del ciclo de las Hogueras.

"Fue muy emotivo", destaca la presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco, "porque llevamos toda la semana con los ensayos poniendo a prueba el tema de la seguridad y las emociones". Todo un reto reconoce en una comunidad en la que, como describe, "somos de estar juntos y abrazarnos".

Si Noelia Vinal ya demostró en la entrevista a El Español de Alicante lo intenso que era volver a la plaza de toros, al tratarse del lugar en el que fue elegida, este viernes se multiplicó. Las 82 candidatas a relevarla como bellesa del foc infantil reflejaron también esa misma emoción, como destaca Martín-Zarco.

"La plaza de toros tiene un simbolismo muy fuerte", subraya también la presidenta. Al dejar el puerto, donde tradicionalmente se realizaba esta gala, cambiaban totalmente la perspectiva. "Aquí lo ves todo", señala Martín-Zarco, "y creo que ha quedado muy bonito". En un acto que ha estado presentado por Victoria González de la foguera Florida-Plaza la Viña y por Antoni Rastoll de la foguera José Maria Py.

Esfuerzo reconocido

"Lo que más me impactó fue ver la emoción que tenían las candidatas cuando desfilaban. Las veía por la pasarela con una emoción tremenda", destaca. Por eso siente que "vale la pena trabajar tanto para que ellas disfruten de esa manera, porque llevan esperando mucho tiempo".

El alcalde Luis Barcala y la presidenta Toñi Martín-Zarco acompañan a la Bellea del Foc infantil Noelia Vinal y sus damas.

En los últimos doce meses no se había podido celebrar ningún acto que reuniera tanto público. Y poder llevar a cabo este ha requerido de muchos esfuerzos, para así cumplir con las demandas de la Conselleria de Sanidad. Las diversas comisiones han ido realizando sus presentaciones pero con un número mucho más reducido de asistentes y sin compartir un momento como el de este viernes.

La Federació recordaba las normas que debían seguirse para poder celebrar el encuentro. De la prohibición de fumar, beber o comer a la obligatoriedad de la mascarilla en todo el recinto. Y para que se pudiera desfilar sin mascarilla era necesario contar con un análisis negativo en las pruebas.

Y de todas las candidatas, una hizo público que su resultado fue positivo como adelantó el diario Información. "Oficialmente no se ha notificado nada", indica Martín-Zarco, quien reitera que al tratarse de "datos privados no podemos hablar de un tercero". Por eso no entra en qué pasará con la joven, puesto que el protocolo dependerá de Sanidad. "Lo que hay que hacer es seguir cumpliendo todas las medidas de seguridad", remacha.

La precaución es una norma que se han marcado a cumplir a rajatabla. De hecho, cuenta la anécdota de que un muy conocido miembro de la Federación no pudo acceder de primeras al ensayo porque no llevaba la acreditación y desde seguridad se le impidió el paso. Con un aforo muy medido para las cifras que habitualmente maneja la fiesta, para Martín-Zarco esto refleja que se está cumpliendo.

"Independientemente de este caso, no hay que olvidar que estamos en una pandemia y que hay que seguir cuidándose porque no ha terminado, la enfermedad sigue ahí", recalca. Por eso alerta de la tentación de bajar la guardia cuando los datos en la Comunidad Valenciana están en riesgo bajo. "Hay que seguir siendo prudentes y mantener la distancia de seguridad, eso lo estuvimos repitiendo constantemente".

De ahí que concluya que "el poder hacer estos actos es un triunfo porque llevamos mucho tiempo". Y por eso celebra que en estos días se puedan organizar muchos eventos culturales relacionados con la fiesta, como la mascletà virtual, pero "dentro de lo que podemos hacer". Lo que tiene claro es un propósito: "Seguimos adelante con fuerza".