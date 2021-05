Bellees del Foc: el regreso a la plaza de Isabel Bartual y Noelia Vinal

Vuelven al lugar que las vio nacer como máximas representantes de la fiesta de las Hogueras, la plaza de toros. Isabel Bartual y Noelia Vinal ya saben que su mandato como Bellees del Foc tiene fin. El próximo junio se celebrará la gala en la que las candidatas a sucederlas presentarán sus méritos. Bartual y Vinal saben que pasan a la historia por ser Bellees durante dos años consecutivos y lo repasan en la primera entrevista que afrontan por el fin de esta etapa.

Isabel Bartual y Noelia Vinal, la vuelta de las Bellees del Foc a la plaza de Alicante Miquel Hernandis Alicante

Al llegar a la plaza de toros, Vinal es la que más expresa su emoción al regresar. Ante las gradas aún vacías, a diferencia de cuando estaban abarrotadas en 2019, se sienta en el centro junto a Bartual, la Bellea del Foc.

"He sentido ilusión y nostalgia porque hacía tiempo que no entraba", explica Vinal. "Para los festeros es muy importante porque se mueve mucha alegría", tercia Bartual. De hecho, considera que en ese lugar vivió el que fuera el día más feliz de su vida.

Lo que no sabían ambas es que su mandato sería único. "No hemos vivido un año extra", puntualiza en varias ocasiones Bartual. Con la llegada de la pandemia en 2020 no pudieron completar todos los actos a los que están invitadas como Bellees del Foc, el primero de ellos, las Fallas de Valencia.

El año pasado se suspendieron las Hogueras en Alicante y este año está aún pendiente de decidirse si se llegan a celebrar. Este domingo la asamblea de la Federació de Fogueres de Sant Joan cierra el plazo de votación para que las comisiones resuelvan si apoyan o no la organización este año. Mientras llegan los resultados de una semana de intensa campaña, ambas analizan lo que puede significar para la fiesta.

En ese complicado panorama para las comisiones y artistas, recomiendan a sus sucesoras que "abran mucho la mente y que se apoyen mucho las siete".

A pesar de las diferencias que puede haber respecto a otros años, Vinal cree que seguirá siendo una experiencia inolvidable para las dos jóvenes que tomen el relevo.

La gala de las candidatas serán los días 11 y 12 de junio, en la plaza de toros y las elecciones una semana después, el 18 de junio la infantil y el 19 de junio la adulta. La proclamación de las bellees del foc d'Alacant 2021 será en julio, los días 24 y 25 en el Teatro Principal.

Y para los festeros que están aún esperando a que se resuelva la situación de las Hogueras este año, recuerdan que "lo más importante ahora mismo es cuidarse". Por eso lo que recomiendan es paciencia, "que pase todo el verano y mejore la cosa, que esperemos que sí".