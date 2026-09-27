José Camarero: "El Gobierno ataca al sector turístico porque no ha hecho nada en materia de vivienda en ocho años"

A finales de agosto, el Barómetro de Percepción Turística de LLYC del que se hicieron eco algunos medios especializados, suspendió (4,9 sobre 10) la "reputación" del turismo en la Comunitat Valenciana durante la pasada primavera basada en las opiniones en redes sociales. Una dinámica que viene repitiéndose desde 2023.

Este barómetro analiza mensajes en redes sociales (principalmente X), comentarios en medios digitales y foros online. Y lo curioso de los resultados es que el 81% de la conversación procedía de usuarios ubicados en la propia comunidad autónoma. Es decir, no se trata de turistas, sino de residentes.

Entre los aspectos negativos se encontraban la supuesta "turistificación y expulsión de vecinos en Valencia", "conflictos regulatorios y judiciales sobre viviendas turísticas", "problemas de seguridad para los visitantes" y la "masificación y tensión sobre infraestructuras y servicios". Y se centraba sobre todo en la ciudad de Valencia. En cambio, Benidorm y la Costa Blanca aparecen explícitamente como uno de los principales argumentos positivos de la conversación turística valenciana, asociados a innovación, digitalización y gestión inteligente del destino.

El secretario autonómico de Turismo, José Camarero (PP), asegura respecto a este barómetro y con motivo del Día Mundial de Turismo que "el barómetro LLYC" tiene un recorrido muy limitado. "Se hace eco de las opiniones en las redes sociales y todos sabemos que cuando la gente hace el esfuerzo de escribir, es para quejarse. Además, la mayoría de las opiniones negativas son de los residentes, no de los turistas".

En cualquier caso, Camarero se muestra preocupado sobre la actual situación del discurso público sobre el turismo. "Sí que es verdad que por parte de sectores de la población hay una compra del relato del Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar): el sector turístico es el culpable. Porque desde el Gobierno se está favoreciendo esa idea. Cuando la secretaria de Estado participa de las manifestaciones antiturísticas de Ibiza, no es una estrategia ingenua".

Frente a esto, el secretario autonómico recuerda que la vivienda turística es el 1,7% de parque total de vivienda de España, "así que difícilmente puede ser la responsable de los problemas de vivienda. Pero ese mensaje, dicho uno y otra vez, termina permeando en la sociedad. La gente en sus quejas siempre tiende a sumarse a opinión general".

Camarero critica abiertamente lo que en psicología social se conoce como "efecto arrastre". "Cuando se dice que los apartamentos turísticos expulsan a los residentes no es cierto. En la Comunitat Valenciana hemos hecho leyes muy claras sobre qué viviendas pueden ser apartamentos turísticos. Pero llega un caso mediático como el desahucio de Mari Carmen y se utiliza para atacar al sector".

De hecho, la Comunitat Valenciana llegó a registrar valores cercanos al notable entre finales de 2022 y principios de 2023, pero la percepción se ha deteriorado notablemente desde entonces. Justo cuando los gobiernos autonómicos de Carlos Mazón y Juanfran Pérez Llorca (PP) endurecieron la legislación e inspecciones a los apartamentos turísticos.

Para Camarero esta paradoja sí tiene sentido: "En 2023 la opinión pública no mostraba tanta preocupación con el problema de la vivienda como ahora. Y el Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha hecho una sola vivienda en 8 años y que ahora llega tarde a hacerlas, echa balones fuera buscando otros culpables de una situación que han generado ellos. Y por eso ahora la percepción es peor", manifiesta.

"El sector turístico es el chivo expiatorio porque el objetivo del Gobierno es seguir polarizando y enfrentando a la sociedad. Enfrentan a quienes no tienen vivienda con quienes por ejemplo legítimamente alquilan su segunda vivienda para pagar la educación de sus hijos o irse de vacaciones", añade Camarero.

"La Comunitat Valenciana es una sociedad acostumbrada a acoger a los turistas. El viernes tuvimos una reunión con la Comunidad de Madrid fruto de un acuerdo alcanzado en Fitur para compartir experiencias y nos han explicado sus problemas. En esa reunión en Benidorm con Aptur, Hosbec, las Cámaras de Comercio, terciario Avanzado, etc. nos han explicado sus problemas. Los valencianos entendemos que tener turismo nos beneficia no solo como motor económico (380.000 empleos directos, más los indirectos), sino que además la oferta sostenible y desestacionalizada además de crear empleo nos genera oportunidades culturales, deportivas, sociales. Desde el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca estamos poniendo en marcha programas de sostenibilidad medioambiental y social, de digitalización, de reforestación, etc. Son beneficios que vienen del turismo para los propios valencianos", explica.

Para concluir: "Me gustaría que el sector y la sociedad exigiesen al Gobierno que acabase con el relato de enfrentamiento y polarización pero me temo que no va a ser así. Esta misma semana está previsto que el Consejo de Ministros reforme el Decreto Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que va a volver a hacer mucho daño al sector sin lograr el objetivo propuesto de arreglar el problema de vivienda en España".