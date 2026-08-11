¿Lleno total por el eclipse de agosto? Hosbec revela el impacto real en los hoteles de la Comunitat Valenciana

El eclipse solar de este 12 de agosto llega con el lleno total en muchos hoteles de la Comunitat Valenciana. La patronal Hosbec celebra las altas cifras en destinos tradicionales, donde apenas tiene repercusión y es solo una curiosidad, hasta en los más pequeños del interior, donde sí es un factor determinante, aunque muchos empresarios prefieren premiar al cliente fiel sobre el puntual.

Mayte García Córcoles, directora ejecutiva de Hosbec, analiza cómo este fenómeno convive con la temporada alta en destinos como Benidorm, Valencia y Castellón. Para la patronal, la motivación de viajar específicamente por el eclipse en una fecha tan señalada es "bastante limitada o casual" en estos territorios.

El ejemplo de ese interés limitado es un destino como Benidorm, donde el interés principal sigue siendo el vacacional tradicional, ya que no será un eclipse total sino al 99,14 %. "Realmente la motivación de viaje a Benidorm un 12 de agosto con lo espectacular que es este eclipse, no es uno de los factores relevantes en cuanto a la demanda".

La ocupación para esa semana ya se prevé excepcionalmente alta de forma natural, situándose "por encima del 90 y 92 %". Por ello, García define el fenómeno como algo complementario. Y a pesar de eso, muchos querrán ver cómo se ve desde la ciudad de los rascacielos.

Contar con los edificios más altos de la Comunitat Valenciana no asegura verlo bien. En Benidorm la orografía marca la pauta. "El Sol se oculta por detrás de las montañas y justo coincidirá con el tiempo en que se producirá el eclipse", indica García. De ahí que los mejores puntos serán los espacios naturales como la colindante Serra Gelada.

Donde sí lo disfrutarán en su totalidad es en la mitad norte de la provincia de Valencia y en todo Castellón. Ahí sí se han roto las tendencias habituales: la antelación de los clientes. Según explica la directora, se trata de ocupaciones "previstas desde hace más meses que lo habitual".

Este interés temprano ha obligado a los hoteleros a realizar un encaje de bolillos para no perjudicar a sus clientes recurrentes. ¿La clave? El eclipse es miércoles. García es tajante en este aspecto: "Si la gente viene una semana, 10 días o dos semanas durante esta época del año por una noche de un eclipse, no te vas a dejar a tu cliente de siempre fuera".

La estrategia hotelera ha buscado evitar la fragmentación de las estancias. "El hotelero lo que intenta es tener una estancia más larga", explica. Y eso se traduce en que una petición se coloca por delante de quien solo busca el eclipse. "No puedes decirle a tu cliente de siempre: 'No te vengas toda la semana porque tengo la noche del 12 vendida'. Priorizas a tu cliente fidelizado".

Si las reservas no han sido un problema, sí hay un tema ante el que tienen dudas: la seguridad. "Nos genera inquietud el que se generen muchos dispositivos de seguridad, de que la gente pueda disfrutar y no tenga aglomeraciones ni problemas en los accesos". Para García, el éxito reside en que la visualización sea una "experiencia satisfactoria" y organizada.

Por último, desde Hosbec se hace un llamamiento a reservar en el mercado reglado para evitar problemas con las condiciones de cancelación. "Cuando tú estás trabajando con un alojamiento reglado, tienes unas garantías de la reserva tanto por la parte del cliente como por la del alojamiento". Modificar estas condiciones en establecimientos serios suele conllevar consecuencias para ambas partes, protegiendo así al consumidor.