Alicante "conquista" la televisión pública italiana: así es el plan estratégico para captar al turista que más gasta

Alicante y la Costa Blanca han dado un paso estratégico para reforzar su imagen en el mercado internacional. Entre el 5 y el 10 de mayo de 2026, un equipo del prestigioso programa de televisión italiano Kilimangiaro, de la RAI, ha recorrido la provincia en un viaje de prensa organizado por el Ayuntamiento de Alicante y el Patronato de Turismo Costa Blanca.

Esta acción, apoyada por la Consejería Española de Turismo en Roma, busca mostrar la diversidad del destino a través de su cultura, paisajes y gastronomía. El objetivo es claro: atraer a un perfil de visitante que valore el estilo de vida mediterráneo y el patrimonio histórico.

El equipo de la televisión pública italiana ha grabado enclaves emblemáticos como el Castillo de Santa Bárbara, el casco histórico de Alicante y la isla de Tabarca. También se han desplazado al Palmeral de Elche, Patrimonio de la Humanidad, y a la localidad de Altea para completar una visión integral de la provincia.

El reto: subir el gasto medio del turista italiano

La promoción en Italia no es casual. Actualmente, el turista extranjero ya representa más del 60 % del total de visitantes en Alicante, un récord de rentabilidad para la ciudad. Sin embargo, el mercado italiano todavía tiene un amplio margen de mejora.

A diferencia de países como Reino Unido, que lidera el ranking de visitas con un gasto de 145 € diarios, o Estados Unidos, que encabeza el gasto con 230 € al día, Italia se queda actualmente a las puertas del podio, fluctuando entre los puestos 11º y 12º.

El perfil actual del italiano que visita Alicante es eminentemente joven y urbano, atraído por vuelos de bajo coste y el ocio nocturno. Su gasto medio diario se sitúa en los 135 €, una cifra contenida si se compara con los 195 € de los noruegos o los 188 € de los suecos, que apuestan por servicios premium.

La pujanza de Valencia frente al modelo de Alicante

El espejo en el que se mira esta acción promocional es la ciudad de Valencia, donde el mercado italiano juega en una liga totalmente distinta. En la capital del Turia, Italia es históricamente el segundo país emisor de turistas, compitiendo directamente con Alemania y Países Bajos.

En Valencia, el turista italiano no solo es más numeroso (representa entre el 12% y el 14% del total internacional), sino que también gasta más: 142 € de media diaria. Esto se debe a una conexión aérea masiva con ciudades como Roma, Milán, Nápoles o Venecia, y a un perfil vinculado a los negocios y el turismo cultural premium.

Mientras que en Alicante el motivo principal de visita suele ser el sol y la playa, en Valencia el italiano busca experiencias urbanas como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el ritual gastronómico del *esmorzaret*. Además, las Fallas son un imán absoluto para este mercado, que ve en la pólvora una conexión cultural con el sur de Italia.

El nuevo objetivo de la Costa Blanca

Con la cobertura de Kilimangiaro, Alicante aspira a diversificar su oferta y atraer a ese turista italiano que busca algo más que "tardeo" y playas. La intención es posicionar el patrimonio cultural y los enclaves naturales para elevar el gasto en destino y atraer estancias más largas, similares a las de los visitantes belgas o neerlandeses.

La radiografía de los macrodatos turísticos confirma que los mercados del norte de Europa y Norteamérica son los que más "revientan" las cifras de gasto en hostelería y comercio. Con esta ofensiva en la televisión italiana, Alicante espera que Italia deje de ser un mercado secundario y comience a escalar posiciones en el ranking de rentabilidad de la ciudad.