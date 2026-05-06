La tasa turística vuelve a las Hogueras por tercera vez: "Si hay dinero y no se gasta, el problema no es de ingresos"

Compromís quiere que el debate sobre la implantación de una tasa turística en Alicante vuelva a cobrar fuerza. Rafa Mas, portavoz de la formación, ha defendido por tercera vez centrada ahora en Hogueras y promete que habrá "diez más" la necesidad de que el visitante contribuya directamente a las arcas municipales. Una idea en la que los hoteleros que lidera Daniel Elman consideran que el foco tendría que estar en que "si hay dinero y no se gasta, el problema no es de ingresos".

Esta es la tercera ocasión en la que Mas lleva al Pleno del Ayuntamiento esta idea sobre las fiestas oficiales de la ciudad. Y por tercera vez ha sido rechazada. Aun así, el portavoz de Compromís, el impacto del turismo actual no se traduce en beneficios para todos. "En los últimos 10 años hemos pasado de un 14 % de barrios vulnerables a que casi la mitad vivamos en ellos", denuncia Mas. Y por eso cuestiona en qué repercute el turismo de masas que llega en junio.

De ahí que aterrice la propuesta a la gestión de los servicios públicos durante esos días. "Nos faltan 200 policías y, cuando hay mucho turismo, se tienen que ir a las playas; o nos faltan barrenderos y dejan de barrer en los barrios para ir al centro". Por ello, propone gravar no solo las estancias, sino también la entrada al castillo de Santa Bárbara o a los museos.

Desde el sector empresarial, la visión es radicalmente opuesta. Daniel Elman, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Apartamentos Turísticos de Alicante, considera que "lo peor que podemos hacer es ponerle un peso más a los viajeros que vienen a nuestra ciudad".

Elman cuestiona abiertamente el propósito de la tasa, especialmente si se destina a la financiación de las Hogueras. "No entiendo que le pongamos un impuesto todo el año a los turistas para que se utilice solamente para una cosa", señala. Y por eso sugiere que las fiestas deberían contar con más ayudas públicas directas.

Uno de los puntos más críticos de Elman es la situación financiera del consistorio. "Estamos viendo un ayuntamiento con un superávit brutal que no se lo está gastando en infraestructuras, que lo tiene en el banco", denuncia el representante hotelero.

Para el sector hotelero, el debate no debería centrarse en recaudar más, sino en gestionar mejor lo que ya se tiene. "Si tenemos el dinero para hacer cosas y no las ejecutamos, entonces el problema no es el dinero, es la ejecución", sentencia Elman con rotundidad.

Rafa Mas insiste en que la tasa es una herramienta de justicia fiscal. "Mientras se sube cuatro veces más la tasa de basuras a los ciudadanos, el piso turístico paga la misma tasa que yo cuando genera una actividad económica. Eso no es justo", argumenta el portavoz de Compromís.

Mas también alerta sobre la proliferación de viviendas turísticas ilegales, afirmando que "son más de la mitad" y considera que la ciudad no puede sostener el consumo que generan sin una contraprestación. Según él, para combatir la "turismofobia" es necesario que el ciudadano perciba que el turismo aporta soluciones.

Sin embargo, Elman defiende que una tasa turística sería "negativa para nuestro sector y para Alicante en general". Además, lamenta la falta de comunicación por parte de la formación política: "Que yo sepa, Rafa Mas no se ha acercado a nosotros para pedirnos ni alguna idea de cómo se podría hacer".

El líder de Compromís se muestra convencido de que el debate sigue abierto, pese a que la propuesta en la Generalitat fracasó en el mandato anterior, y celebra que esta vez el partido socialista sí lo haya apoyado en el pleno.

Pese a ello, sigue sin sumar votos suficientes y por eso Mas insiste en ejemplos como Málaga o Sevilla, donde gobierna el Partido Popular para intentar convencer al equipo de gobierno. Mientras, el sector hotelero exige que se proteja a su "cliente prioritario" y se mejore la ejecución de los presupuestos municipales existentes.