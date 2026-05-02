Parece Brasil pero está en España: el pueblo con playas de ensueño y un Conjunto Histórico de hace 2.000 años

El Peñón de Ifach es el Parque Natural más pequeño de Europa en cuanto a superficie.

En un momento en el que los viajes de largo radio marcan tendencia, la Costa Blanca sigue guardando rincones capaces de competir, sin complejos, con destinos de fama mundial. No hace falta cruzar el Atlántico para encontrar paisajes que remiten a postales reconocibles en cualquier parte del planeta.

En el norte de la provincia de Alicante, entre el mar y la montaña, emerge uno de esos escenarios. Calpe ha construido su identidad turística en torno a una silueta que, salvando las distancias, evoca inevitablemente a la de Río de Janeiro.

El protagonista es el Peñón de Ifach, una formación rocosa que se eleva 332 metros sobre el Mediterráneo y que actúa como eje visual de todo el municipio. Con cerca de un kilómetro de longitud, esta masa calcárea divide la costa en dos bahías bien diferenciadas y se ha convertido en uno de los iconos naturales más reconocibles del litoral valenciano.

La comparación con el peñón brasileño Pan de Azúcar no es casual. Ambos comparten ese carácter de hito geográfico que define el perfil de una ciudad. Sin embargo, mientras en Río el acceso se realiza en teleférico, en Calpe el visitante puede ascender a pie a través de un itinerario que combina historia y naturaleza.

El recorrido comienza atravesando un túnel excavado a principios del siglo XX y continúa por un sendero que gana altura entre vegetación mediterránea.

Las maravillosas vistas panorámicas de Pan de Azúcar. Río de Janeiro

A medida que se asciende, los miradores ofrecen vistas abiertas sobre el litoral y permiten comprender la singularidad geográfica del enclave. El Peñón de Ifach, además, es parque natural desde 1987.

Legado milenario

Además de sus playas paradisíacas, si hay un elemento que diferencia a Calpe de otros destinos de sol y playa es su legado histórico.

En plena fachada marítima, a escasos metros del agua, se encuentra uno de los yacimientos más singulares de la Comunidad Valenciana: los Baños de la Reina.

Muy cerca del magnífico Peñón de Ifach y su parque natural, y en la tranquila bahía, el yacimiento de los Baños de la Reina cuenta con una serie de piscinas romanas en la orilla del mar que nos cuentan que probablemente la pesca y el comercio de la sal han sido el sustento de estas tierras durante siglos.

Debe su nombre a una leyenda que dice que en tiempos en los que Calpe fue musulmana, la reina utilizaba este enclave como baño en el mar. Pero en realidad se trata de los restos de diversas balsas y canales y también de un complejo termal y villa romanos que llegan a contar con unos 2.000 años de antigüedad.

Estas balsas tan llamativas probablemente se utilizaron como viveros o piscifactorías de pescado, aunque algunos expertos apuntan a que también pudieron ser utilizadas para fines recreativos, a modo de acuario o jardín acuático.

Aunque no se sabe con exactitud su función, lo que sí se puede asegurar es que el visitante podrá ver auténticos mosaicos romanos en los restos más apartados del mar y que en las inmediaciones incluso se ha encontrado una noria única excavada en la propia roca.