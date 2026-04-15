Arantxa Espinosa y La Nucía.

Arantxa Espinosa y La Nucía. Arantxa Homes

Turismo

Arantxa Espinosa, experta inmobiliaria, sobre el mejor pueblo de Alicante para veranear: "Sin duda, es el futuro"

La especialista sitúa a La Nucía como el destino turístico que más crecerá entre los turistas que visiten la provincia en los próximos años.

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La provincia de Alicante lleva décadas consolidándose como uno de los destinos turísticos más demandados del Mediterráneo. Sin embargo, el modelo de sol y playa masificado comienza a mostrar signos de agotamiento en algunas de sus localidades más emblemáticas, al menos para algunos expertos.

Así lo apunta Arantxa Espinosa, experta inmobiliaria y fundadora de Arantxa Homes, quien defiende un cambio de tendencia hacia destinos menos saturados y con mayor equilibrio entre turismo y calidad de vida.

Dentro de este mapa cambiante emerge con fuerza un nombre menos habitual: La Nucía. Tradicionalmente eclipsada por sus vecinos costeros, esta localidad del interior está ganando protagonismo gracias a su planificación urbanística, infraestructuras deportivas y calidad residencial.

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"Sin duda, creo que es el futuro de Alicante", afirma Espinosa, destacando su potencial como destino para quienes buscan tranquilidad sin renunciar a la proximidad del mar debido a su menor masificación en comparación con otros municipios vecinos de la Costa Blanca.

"Jávea ya está muy masificada”, asegura Espinosa, situándola en una posición intermedia dentro de su particular ranking.

A pesar de su indudable atractivo con calas de aguas cristalinas, oferta gastronómica consolidada y servicios completos, la presión turística hace que algunos expertos la coloquen por detrás de otros municipios para este verano.

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En contraste, localidades cercanas como Moraira o Dénia mantienen un mejor equilibrio. En el caso de Dénia, Espinosa destaca su versatilidad, ya que "tienes de todo, restauración, y además el ferry directo", subraya, en referencia a su conexión marítima con Baleares.

Esta combinación de servicios, accesibilidad y oferta cultural la posiciona como una opción sólida para un turismo más diversificado.

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Por otro lado, la experta destaca a Altea como una alternativa con encanto, menos masificada y con una identidad más cuidada que Jávea.

“Está mucho menos saturado, tiene comida buenísima, gente maravillosa y playas preciosas", resume Espinosa, situándolo en una línea similar a Moraira, tanto por perfil de visitante como por calidad del entorno.

En el extremo opuesto, Benidorm sigue liderando en volumen turístico y "aunque tiene zonas y playas bonitas, la restauración está muy enfocada al turismo de borrachera", critica Espinosa.