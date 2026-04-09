Alicante seduce al mercado turístico de Alemania: 63.000 visitantes y casi 20.000 asistentes a congresos

La ciudad de Alicante empieza a ganar peso en el mercado alemán de turismo de congresos tras una acción promocional del Alicante Convention Bureau en Múnich, donde se ha constatado un creciente interés de agencias y turoperadores por la ciudad, no solo como destino vacacional, sino también como sede de reuniones, incentivos y grandes eventos profesionales.

El Patronato de Turismo Alicante City&Beach ha desplegado recientemente una acción comercial en Múnich para posicionar la ciudad en el competitivo mercado MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos) alemán.

Durante tres días, dos técnicos del Alicante Convention Bureau mantuvieron una intensa agenda de contactos con agencias especializadas y turoperadores, a los que presentaron la oferta de Alicante como sede de congresos, reuniones corporativas e incentivos de empresa.

En su informe de la misión, desarrollada en la segunda semana de marzo, estos técnicos subrayan que han detectado “un creciente interés” por Alicante también como destino vacacional vinculado al viaje de negocios, más allá del tradicional binomio sol y playa.

Ese mayor atractivo se apoya en la evolución del mercado emisor: según datos de la Cátedra de Turismo, los visitantes alemanes han pasado de 52.000 en 2024 a 63.000 en 2025, consolidando una progresión al alza.

El impulso en Alemania coincide con el momento dulce que vive el turismo de congresos en la ciudad. En 2024, la ciudad de Alicante acogió 28 congresos y 52 reuniones, con 15.060 participantes.

En 2025 el número de citas fue similar (29 congresos y 52 reuniones) pero los asistentes se dispararon hasta 19.597 personas gracias a la captación de más eventos de gran formato, con más de 300 participantes y picos de hasta 1.200 inscritos.

Entre las grandes convocatorias de 2025 figuran congresos de Endodoncia, Optometría, Drosophila, ESPNIC (pediatría de urgencias), Transfusión sanguínea, Seguridad Vial, FEPACE, Audiología, Farmacia rural y sindicatos de enseñanza.

Este crecimiento ha llevado al Spain Convention Bureau a elegir Alicante como sede de su gran cita anual de abril, una jornada que reunirá a doce oficinas de congresos de toda España y que servirá de escaparate nacional de la oferta MICE de la ciudad.

Paralelamente, el Patronato ha reforzado su apuesta con una línea específica de ayudas dotada con 100.000 euros para la captación de congresos y tiene ya confirmada para 2026 una treintena de reuniones y congresos con alrededor de 6.640 participantes.

En este contexto, el trabajo en Múnich busca dar un salto cualitativo en el mercado alemán, donde Alicante ya es un destino consolidado de ocio pero aspira ahora a convertirse también en referencia para empresas, asociaciones y consorcios que buscan un lugar bien conectado, con clima suave y servicios preparados para acoger eventos de alto valor añadido.