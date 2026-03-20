La Costa Blanca se consolida como “refugio seguro” del sol europeo ante la inestabilidad en el Mediterráneo oriental

Playa del Postiguet en Alicante, un icono del turismo de 'sol y playa' seguro en tiempos de conflicto. Ayuntamiento de Alicante

La Guerra de Irán aún no permite adelantar cifras ciertas sobre reservas de verano, pero ya está reordenando el mapa turístico del Mediterráneo. En este contexto internacional la Costa Blanca sin duda es una de las beneficiadas de la inestabilidad. Sus récords de tráfico aéreo, ocupación hotelera muy alta y una dependencia muy fuerte de mercados europeos, provoca ya que se estén desviando reservas desde el Mediterráneo oriental hacia destinos percibidos como seguros, como lo es Alicante.

La prensa especializada internacional, como Euronews, ya coincide en que la guerra en Irán está frenando en seco el boom turístico de Oriente Medio y desviando parte de la demanda hacia destinos percibidos como más seguros en el Mediterráneo occidental (España, Italia, Portugal, Francia) para esta temporada alta de 2026.

Oxford Economics y otros consultores estiman que las llegadas a Oriente Medio podrían caer entre un 11% y un 27% en 2026, frente a un escenario previo de fuerte crecimiento, por cancelaciones, cierres de espacio aéreo y advertencias de viaje.

El Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC) y análisis sectoriales cifran el coste actual del conflicto para el turismo de la región en conflicto en centenares de millones de dólares al día, con pérdidas de entre 34.000 y 56.000 millones en gasto turístico si la guerra se prolonga.

La Costa Blanca alicantina, como reflejaba hace una semana el Informe Sectorial Balance 2025 y perspectivas 2026 de la Cámara de Comercio de Alicante, muestra como la Costa Blanca ya era un destino en máximos históricos justo antes del conflicto iraní. En 2025, las pernoctaciones hoteleras en la provincia de Alicante alcanzaron su nivel más alto de la serie histórica, rozando los 19 millones, con el 60% impulsado por turismo extranjero (+7,1%) y una ocupación media por encima del 70% que superó el 82% en verano.

El aeropuerto de Alicante‑Elche Miguel Hernández cerró 2025 cerca de los 20 millones de pasajeros, con un crecimiento interanual del 8,5%, más del doble que la media del conjunto de aeropuertos españoles.

El informe de la Cámara de Comercio subraya que el tráfico internacional se disparó hasta los 17,5 millones de pasajeros, con el Reino Unido concentrando cerca del 40% de los movimientos (6,5 millones), seguido de Alemania, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Francia, Noruega y Suecia.

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Este punto de partida -capacidad aérea en expansión, planta hotelera de más de 76.000 plazas y demanda extranjera en máximos- coloca al destino en una posición muy fuerte para absorber cualquier trasvase de turistas que rehúyan la proximidad del conflicto en Oriente Medio.

El “efecto huida” del Mediterráneo oriental

Desde el estallido de la guerra, la prensa turística internacional habla de un “viaje desplazado” desde el Mediterráneo oriental -Turquía, Chipre y parte de Grecia- hacia el Mediterráneo occidental, con especial protagonismo de España.

Informes recientes señalan que el conflicto está generando dudas sobre la seguridad de destinos cercanos al frente y provocando un enfriamiento de las reservas, en especial de familias y viajeros de larga distancia, que optan por países de la UE alejados del foco de la tensión.

Turquía y Chipre se encuentran en la zona más sensible a posibles avisos de viaje y cambios en las rutas aéreas, mientras que Grecia observa un incremento de la prudencia en algunas islas del Egeo, todo ello en un contexto en el que los turoperadores empiezan a mover cupos y plazas aéreas hacia España e Italia.

Para los analistas, esta reconfiguración de última hora puede traducirse en una “temporada récord” en el Mediterráneo occidental si el conflicto se prolonga, y la Costa Blanca destaca en las quinielas por su combinación de conectividad low‑cost, oferta de sol y playa y percepción de seguridad.

El perfil del visitante extranjero en Alicante encaja de lleno con los mercados que están reconsiderando viajes al Mediterráneo oriental: el informe provincial confirma el liderazgo del mercado británico (32% de cuota, todavía en crecimiento) y el dinamismo de Irlanda y Polonia, precisamente dos países donde las agencias comienzan a reorientar parte de sus ventas.

Otros mercados nórdicos, como Noruega y Suecia, también presentan un balance positivo en 2025, mientras que Bélgica, Francia, Holanda y Alemania mantienen crecimientos más moderados pero con nuevas rutas directas que consolidan la fidelidad al destino.

En paralelo, el aeropuerto ha incorporado en 2025 un paquete de nuevas conexiones con ciudades británicas y del centro de Europa -muchas de ellas operadas por aerolíneas de bajo coste como Ryanair, EasyJet o Jet2- que facilitan un trasvase rápido de reservas desde destinos alternativos cuando surgen dudas de seguridad.​

La combinación de alta conectividad, pertenencia a la zona euro y un posicionamiento consolidado como destino familiar convierte a la Costa Blanca en una opción “refugio” para turoperadores que necesitan recolocar clientes que habían reservado Turquía o Chipre sin perder demasiado el atractivo de sol, playa y precio competitivo.

Hoteles llenos, apartamentos al alza

El sector hotelero alicantino llega a la temporada 2026 con 76.000 plazas, la mitad de ellas en hoteles de 4 y 5 estrellas, y una ocupación que en 2025 se mantuvo por encima del 70% anual, con picos de más del 82% en los meses de verano.

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En un escenario de trasvase de demanda desde el Mediterráneo oriental, la presión sobre la ocupación y los precios tenderá a intensificarse: la propia Cámara destaca que en 2025 el turismo internacional ya generó 11.557 millones de euros, un 10% más, gracias tanto al aumento de turistas como a un mayor gasto medio.

El gasto medio por turista subió hasta los 1.361 euros y el gasto medio diario se situó en 137 euros, un 5,8% más, aunque la estancia media bajó ligeramente por debajo de los diez días.

Esto sugiere que la Costa Blanca no sólo está atrayendo más turistas, sino que estos gastan más en menos tiempo, un patrón que podría acentuarse si la guerra en Irán consolida la tendencia a reservar destinos “seguros” incluso a precios más altos.

Además, las pernoctaciones en apartamentos crecieron un 14% y también se incrementaron las estancias en segundas residencias y viviendas de familiares y amigos, que ya concentran más del 45% de las pernoctaciones totales de turistas extranjeros en la provincia.

Este peso del alojamiento extra‑hotelero aporta un colchón adicional para absorber una posible oleada de reservas de última hora procedentes de mercados emisores que han renunciado a viajar al Mediterráneo oriental pero quieren mantener sus vacaciones en un entorno similar.

Un cruce de las previsiones en el Mediterráneo oriental con el “Balance 2025” de la provincia, hace prever un verano muy dinámico, con ocupaciones por encima de los niveles preconflicto y una posible nueva subida del gasto medio, especialmente en los segmentos británico, nórdico y centroeuropeo.

La gran incógnita sigue siendo la duración y la eventual extensión del conflicto: una escalada que afectara a la aviación comercial o generara un clima de temor generalizado en Europa podría traducirse en aplazamientos y cancelaciones, incluso en destinos alejados del frente.