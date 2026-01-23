Pepe Vegara: “Cualquier atractivo que busque un turista lo encuentra en Orihuela"

Orihuela ha aterrizado en Fitur 2026 con la firme intención de reforzar su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más completos de la Comunidad Valenciana, combinando sol y playa, patrimonio histórico, naturaleza, gastronomía y grandes eventos a lo largo de todo el año. El alcalde de la ciudad, Pepe Vegara, explica a EL ESPAÑOL que en esta feria internacional la estrategia oriolana es ganar más visibilidad si cabe y atraer nuevos visitantes tanto del resto de España como del mercado internacional.

“Orihuela es uno de los destinos turísticos más importantes de la Comunidad Valenciana”, reivindica Vegara. “Sin duda, cualquier oferta, cualquier atractivo que busque un turista lo encuentra en Orihuela”, insiste el alcalde, que resume así la ambición con la que la capital de la Vega Baja se presenta en Madrid.

El primer gran pilar de esa propuesta es el litoral. Orihuela cuenta con 14 kilómetros de playas, reconocidas por su calidad y por el elevado número de banderas azules que ondean cada temporada en su costa. Vegara recuerda que el municipio es el que más banderas azules acumula de toda la Comunidad Valenciana, un aval que refuerza la imagen de destino seguro, cuidado y atractivo para el turismo familiar y de sol y playa.

Pero el relato turístico de Orihuela va mucho más allá del Mediterráneo. El alcalde pone en valor que la ciudad es el segundo conjunto histórico‑artístico de la Comunidad Valenciana, solo por detrás de la capital autonómica. Calles, plazas, iglesias y edificios singulares componen un casco histórico que permite al visitante un viaje por siglos de historia, acompañado de una intensa vida cultural y festiva que se reparte a lo largo del calendario.

La naturaleza es otro de los ejes de la promoción en Fitur. Vegara destaca la presencia de la montaña, los paseos verdes y el entorno del río, elementos que abren la puerta al turismo activo y de naturaleza. “Tenemos turismo de naturaleza, tenemos montaña, tenemos los paseos verdes, tenemos el entorno del río”, enumera el alcalde, explicando que el visitante puede complementar jornadas de playa con rutas y actividades al aire libre en un entorno diverso y de gran valor paisajístico.

A esta oferta se suma una gastronomía “riquísima, increíble, referencia de toda la provincia de Alicante”, asegura Vegara, quien subraya la importancia de la cocina tradicional, con especial atención a la repostería conventual, que se mantiene viva en la ciudad gracias al trabajo de las comunidades religiosas. Platos de raíz histórica y dulces elaborados de forma artesanal completan una propuesta que vincula directamente la experiencia turística con la identidad cultural del municipio.

Además, la Semana Santa ocupa un lugar destacado dentro de la estrategia de destino. El alcalde recuerda la relevancia de esta celebración para la ciudad y la vinculación que existe entre los desfiles procesionales, el patrimonio religioso y la gastronomía asociada al tiempo de Cuaresma. Jornadas gastronómicas en espacios singulares, menús inspirados en recetas tradicionales y la posibilidad de conocer iglesias, conventos y edificios históricos configuran una propuesta que refuerza el atractivo cultural de la ciudad en esas fechas.

El Mercado Medieval

Uno de los grandes argumentos que Orihuela lleva este año a Fitur es su emblemático Mercado Medieval, que en 2026 alcanza su vigésimo sexta edición y se ha consolidado como una de las citas más importantes de su calendario festivo y cultural. El Ayuntamiento ha aprovechado la feria para presentar el cartel oficial y el vídeo promocional de este evento, que se celebrará del 30 de enero al 1 de febrero en el casco histórico de la ciudad.

El Mercado Medieval de Orihuela está considerado uno de los mercados medievales más grandes, antiguos y reconocidos de España, con un recorrido de varios kilómetros que convierte durante tres días el centro histórico en un gran escenario del medievo. El propio Vegara subraya la magnitud de la cita y remarca “la importancia de que el Mercado Medieval cumpla 26 años de celebración”, consolidado ya como el mercado medieval más importante de la Comunidad Valenciana.

El trazado del mercado discurre por calles y plazas emblemáticas, rodeadas de edificios históricos que refuerzan la sensación de viaje en el tiempo. Desde las puertas de acceso al casco antiguo hasta enclaves como la iglesia de las Santas Justa y Rufina, Orihuela se transforma por completo con la presencia de mercaderes, artesanos, campamentos de época, animales, espectáculos de animación y propuestas pensadas para todos los públicos.

El Mercado Medieval de Orihuela se caracteriza además por la presencia de las tres culturas -árabe, judía y cristiana-, representadas a lo largo del recorrido mediante exposiciones, talleres, animación y diferentes propuestas temáticas. Durante todo el fin de semana se programan actividades familiares, con juegos, atracciones, talleres y un torneo de caballeros para los más pequeños, lo que convierte la cita en un espectáculo concebido para disfrutar en familia.

La programación se completa con la apertura especial de museos y espacios patrimoniales, lo que permite a vecinos y visitantes descubrir el rico patrimonio histórico y cultural de Orihuela coincidiendo con la celebración del mercado.