MUVI, Leyendas del Rock y enoturismo: la fórmula de Villena para brillar en Fitur 2026

Villena está aprovechando Fitur 2026 para consolidarse como uno de los grandes destinos culturales y de interior de la Comunidad Valenciana, con el MUVI y el 20 aniversario de Leyendas del Rock como ejes de una estrategia turística que une patrimonio, festivales, enoturismo y fiestas tradicionales. El alcalde, Fulgencio Cerdán, defiende que la ciudad vive un momento clave para proyectarse a nivel nacional e internacional gracias a la combinación de historia, rock y vino como señas de identidad propias.

Villena es, según Cerdán, “la capital del turismo de interior de la provincia de Alicante”, y como tal no podía faltar a una edición de la feria madrileña en la que el objetivo es “reforzar la promoción de la ciudad de cara a este año”. Explica que estos días la agenda se reparte entre entrevistas con medios de comunicación y reuniones con turoperadores y organismos para cerrar propuestas que se desplegarán “sobre todo a lo largo del próximo año”.

Cerdán destaca que la presencia en la feria se apoya en dos grandes pilares: el Museo de Villena (MUVI), nominado a Mejor Museo de Europa en 2026, y la propuesta de la ciudad como “tierra de festivales” con Leyendas del Rock a la cabeza. “Villena cuenta con un enorme patrimonio histórico y cultural, pero también con una oferta de ocio y naturaleza que nos permite competir entre los grandes destinos de interior del levante español”, resume el primer edil.

El alcalde asegura que el MUVI se ha convertido en uno de los grandes reclamos del estand de Villena en Fitur gracias a su candidatura al premio al Mejor Museo de Europa 2026 del European Museum Forum, donde compite junto a una treintena larga de instituciones de todo el continente. “Estar en ese listado de museos europeos, valorados por expertos con criterios muy exigentes, demuestra que el esfuerzo realizado ha valido la pena y que el MUVI es ya una referencia más allá de nuestras fronteras”, señala Cerdán.

El alcalde explica que el museo se ha consolidado en muy poco tiempo como el segundo espacio más visitado de la ciudad, solo por detrás del Castillo de la Atalaya, gracias a un discurso expositivo que combina tecnología, rigor científico y accesibilidad. “El MUVI alberga el tesoro de Villena, la vajilla de la Edad del Bronce más importante de Europa, además de una pieza única como la espada, y todo ello nos permite contar la historia de la ciudad de una manera muy atractiva para el visitante”, afirma.

Leyendas del Rock

El otro gran argumento de Villena en Fitur es la celebración del 20 aniversario del festival Leyendas del Rock, que se presentará este sábado a las 12 del mediodía en la plaza central del estand de la Comunitat Valenciana como “el mejor festival de rock de toda Europa”. “Es una efeméride muy importante tanto para el Ayuntamiento como para el Gobierno local y queríamos darle un impulso especial aquí en la feria, porque Leyendas del Rock nos ha consolidado como tierra de festivales”, subraya Cerdán.

El alcalde recuerda que el festival cumple dos décadas, la mayoría de ellas celebrado en Villena, y que esta edición será “la más potente de su historia” por la apuesta de los promotores por grandes bandas internacionales y un recinto mejor preparado. “La venta de entradas está siendo un auténtico ‘mazo’ y la repercusión que está teniendo confirma que Villena se ha convertido en epicentro del turismo musical del verano”, recalca.

Más allá del rock y del museo, Villena también está utilizando Fitur para mostrar el poder de sus fiestas de Moros y Cristianos, que aspiran al título de Interés Turístico Internacional y contarán con la presencia en Madrid de una delegación de festeros y festeras con sus trajes de desfile. “Estamos inmersos en el expediente para lograr el reconocimiento de fiestas de interés turístico internacional y solo nos faltan tres impactos en medios de comunicación extranjeros que esperamos conseguir con las acciones previstas el sábado”, explica el alcalde.

La promoción se completa con la apuesta por el enoturismo y la gastronomía, apoyada en el peso de las bodegas locales y en una oferta que marida cultura del vino, cocina de proximidad y visitas a recursos patrimoniales. “Villena es la ciudad con más bodegas dentro de la denominación de origen Alicante y todos los años venimos a FITUR de su mano porque nos permiten atraer a un tipo de visitante que combina enoturismo, gastronomía y turismo monumental”, señala Cerdán.

En paralelo, el alcalde pone en valor recursos como el Castillo de la Atalaya, el Teatro Chapí, el Museo Festero o el Museo del Escultor Navarro Santafé, así como las rutas de senderismo, vías ferratas y recorridos en bicicleta que ofrece el término municipal. “Tenemos un destino que permite disfrutar en un mismo fin de semana de patrimonio, cultura, naturaleza y festivales, y esa combinación es una de nuestras grandes fortalezas”, apunta.

Cerdán concluye destacando las reuniones mantenidas en la feria con empresas de Villena, con la UNED y con redes como la de Castillos y Palacios para generar alianzas con otros municipios que comparten recursos similares. “Se trata de sumar sinergias con ciudades que tienen propuestas complementarias a las nuestras para multiplicar el alcance de la promoción y aprovechar al máximo estos tres días de trabajo en Fitur”, concluye.