Un vuelo Mánchester-Alicante deja a 31 pasajeros en tierra por un error con las escaleras de embarque

Un vuelo rutinario entre Mánchester y Alicante ha provocado una lluvia de críticas a la compañía Jet2 después de que el avión despegara sin 31 pasajeros por un problema con las escaleras en la puerta de embarque.

Medios británicos como la BBC han informado del incidente que ha dejado a más de una treintena de turistas en tierra tras equivocarse de camino y acabar en una zona sin salida del aeropuerto cuando ya estaban a punto de embarcar.

Los pasajeros que quedaron atrás ya habían pasado todos los controles de seguridad y mostrado sus tarjetas de embarque al personal de la compañía cuando atravesaron las puertas equivocadas que les llevaron a perder el vuelo tras desviarse del puente aéreo.

Según la BBC, el incidente se produjo en la Terminal 2 del Aeropuerto de Mánchester en un vuelo programado a las 07:00 horas.

Jet2, la aerolínea responsable del proceso de embarque, dijo que estaba investigando el incidente "con urgencia".

La aerolínea pidió disculpas a los clientes y dijo que había organizado vuelos alternativos a Alicante para ellos, de acuerdo con el medio británico.

