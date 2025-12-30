La Nochevieja confirma la euforia de los hoteles en la Comunitat Valenciana con picos del 92 % de ocupación

El 2025 se despide con las mejores notas para el sector hotelero de la Comunitat Valenciana. La media del 90 % de ocupación y picos del 92 % en Benidorm confirman las previsiones de euforia de principios de diciembre.

Así lo celebra la principal patronal del sector, Hosbec, en su análisis de fin de año difundido este martes. Si bien se esperan a los datos de cierre del ejercicio para hacer la comparativa con el 2024 califican sin dudar que esta Nochevieja se celebrará "con gran éxito" en los hoteles de la Comunitat Valenciana.

La mejor prueba de ello son los números. Dejando muy atrás décadas en las que la planta hotelera cerraba en invierno por la falta de demanda, estos días llegan con el 80 % abierto: 120.000 plazas. Estas son las que tienen para este miércoles una ocupación de media del 90 % en toda la Comunitat Valenciana.

Una cifra que podría ser más alta, para los que esperan a última hora. Como recuerdan, la previsión meteorológica garantiza sol y tiempo seco, aunque con las temperaturas propias de diciembre. Un plan que consideran perfecto para disfrutar del último día del año y todos los atractivos y actividades programadas.

Benidorm es la ciudad que sabe desde hace años lo que es tener el lleno técnico en esta fecha. Es la que cuenta con el mejor dato de los presentados por Hosbec. Y es que, destacan, que la fidelidad y la antelación de las reservas es clave: "Muchos clientes, familias, grupos de amigos dejan su reserva formalizada para el año siguiente en su hotel favorito para garantizarse una Nochevieja inolvidable".

La segunda que destacan es la ciudad de València, que está en el 90 %. Y la sitúan como la que más se beneficia de "un importante volumen de reservas de última hora, tanto de turistas nacionales de proximidad como de los internacionales"; estos últimos son el 60% del mercado.

El repaso que realiza Hosbec reitera que ambas ciudades no son una excepción, sino ejemplo de lo que hay en toda la Comunitat Valenciana. La Costa Blanca está al 86 %, mismo dato que la provincia de Valencia, y la provincia de Castellón al 85%. Y el interior, tradicionalmente en temporada alta, lo confirma con una ocupación que estará en torno a esa media del 90 %.

Todas estas cifras reflejan la mejora de las expectativas de los últimos años tras la pandemia, que se movían entre el 80 y 85 %. En Hosbec avanzan que el 2025 será "un año para no olvidar que, seguramente, entrará en el top de los mejores años turísticos vividos hasta la fecha".

Y ahí es donde aprovechan para valorar que el éxito de la Comunitat Valenciana llega por "desarrollar una ambición responsable, recordando que el éxito real no está en batir récords, sino en consolidar con serenidad y rigor la excelencia de nuestro modelo y el beneficio del turismo para toda la sociedad".