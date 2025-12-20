La capitalidad gastronómica posiciona a Alicante en el mercado turístico italiano de las "escapadas mediterráneas"

El mercado turístico italiano se ha consolidado en los últimos años como uno de los segmentos europeos con mayor crecimiento en la Comunitat Valenciana, con 589.268 turistas en 2024, un 4,5% más que el año anterior, según datos oficiales de Turisme Comunitat Valenciana y el INE. Aunque Reino Unido y otros mercados siguen liderando las cifras, el comportamiento del viajero italiano muestra un interés creciente por los destinos urbanos mediterráneos, entre ellos la ciudad de Alicante. Concretamente, los italianos buscan en la capital alicantina raíces gastronómicas y culturales comunes.​

Informes sectoriales de la Cámara de Comercio y organismos públicos confirman que el turismo extranjero ha batido récords en la provincia de Alicante desde 2022, coincidiendo con el final de la pandemia mundial de Covid-19. Y en especial, mercados como el italiano crecen en la demanda internacional. Este contexto coloca a Alicante en una posición estratégica para captar a un viajero que combina estancias de sol y playa con escapadas culturales y gastronómicas.​

No en vano, el aeropuerto de Alicante cuenta con entre 3 y 7 vuelos directos al día a ciudades italianas, unos 35 vuelos directos a la semana. Se trata de Roma, Milán, Nápoles, Bolonia, Bari, Venecia, Catania y Turín, operados principalmente por Ryanair, Wizz Air y easyJet. A las que se ha unido en 2025, un vuelo directo a Nápoles,



El Ayuntamiento de Alicante considera que, con estos datos, la estrategia de la ciudad pasa por un turismo “sostenido y sostenible”, con niveles de ocupación que en meses punta superan el 80–90% en los alojamientos turísticos. En este escenario, el viajero italiano se suma a la diversificación de mercados que busca el Patronato de Turismo Alicante City&Beach.

Capitalidad gastronómica

En este contexto, el nombramiento de Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025, ha fortalecido la relación con la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo, suponiendo un salto cualitativo en la promoción internacional del destino. El consistorio calcula un impacto de más de 15 millones de euros solo en visibilidad y acciones de difusión vinculadas a esta capitalidad gastronómica.​

En Fitur 2025, el Ayuntamiento detalló que la gastronomía será el eje central de la promoción exterior, con presentaciones específicas en mercados clave como Italia, Francia, Suecia y Polonia. El impacto total previsto alcanza los 22 millones de euros, reforzando la idea de que el turismo gastronómico es ya un motor económico para la ciudad.​

Y en consonancia con esta "ofensiva" promocional, Alicante ha tendido puentes directos con la prensa especializada italiana. En noviembre de 2025, el Ayuntamiento acogió un press trip de la periodista Alessia Trivelli, de la agencia Adnkronos, interesada en elaborar un reportaje específico sobre Alicante como capital española de la gastronomía 2025. Su programa incluyó cena en un restaurante del centro, contacto directo con el chef y un recorrido guiado por el casco antiguo y el Castillo de Santa Bárbara, con el objetivo de trasladar a sus lectores la combinación de cocina local y paisaje urbano.​

Paralelamente, se organizó otro viaje de prensa con la periodista Franca Scotti, acompañada de su marido, también periodista, procedentes de la Oficina Española de Turismo en Milán. En este caso, el foco se centró en el patrimonio cultural de Alicante, con visitas a museos, Concatedral, Basílica de Santa María y casco histórico, de las que derivarán varios reportajes en cabeceras italianas como Turismo all’aria aporta, Turismo del Gusto, Agendaviaggi y Mondo in tasca.​

La narrativa que se está construyendo en estos medios italianos gira en torno a varios pilares: los arroces como plato estrella, la calidad del producto local y la autenticidad del casco antiguo y del Castillo de Santa Bárbara como mirador del Mediterráneo. Estas piezas periodísticas contribuyen a posicionar Alicante no solo como destino de sol y playa, sino como ciudad gastronómica y cultural capaz de competir con otras urbes mediterráneas.​​

El Ayuntamiento ha reforzado además ese relato con acciones de marketing digital y prescriptores que muestran una ciudad moderna, bien conectada y con una oferta culinaria que va de la barra tradicional al restaurante creativo. Para el público italiano, acostumbrado a viajar por motivos gastronómicos, Alicante se consolida en Italia con una oferta cercana, accesible y con suficiente personalidad como para justificar una escapada exclusiva en el calendario de 2025.