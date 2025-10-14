Ryanair saca pecho en Alicante de la mano de la Diputación y los hoteleros: denuncia las tasas y las conexiones del aeropuerto

Ana Poquet, concejal de Turismo de Alicante, Manuel Camarero, secretario autónomico de Turismo; Luis Castillo, presidente de APHA; Alejandra Ruiz, directora de comunicación y portavoz de Ryanair en España; Fede Fuster, presidente de Hosbec; Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante; y José Mancebo, director ejecutivo del Patronato de Turismo Costa Blanca-

La provincia de Alicante y el destino de la Costa Blanca será uno de los beneficiados en la guerra abierta que mantiene la compañía aérea low cost irlandesa Ryanair con el Gobierno español y AENA, por la subida de tasas aeroportuarias y el impacto que esto está teniendo en las operaciones de la aerolínea con cierres de bases y la eliminación de rutas, con recortes que afectan a aeropuertos como Santiago de Compostela, Vigo, Tenerife Norte, Jerez, Valladolid, y Zaragoza.

Y así ha quedado demostrado en la jornada "Conectividad aérea de la Costa Blanca" que ha organizado la aerolínea junto a la Diputación de Alicante, Turisme Comunitat Valenciana, Patronato de Turismo Costa Blanca y las asociaciones hoteleras de Hosbec y APHA.

A la jornada, que Ryanair ha utilizado para anunciar todo tipo de inversiones en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, no ha acudido el ente gestor del aeropuerto alicantino (AENA), a quien la compañía ha acusado de ejercer prácticas monopolísticos y rechazar sus incentivos para que pueda mantener su actividad en los aeropuertos regionales de baja demanda.

Y si Alejandra Ruiz, directora de comunicación y portavoz de Ryanair en España, ha advertido de lo que supondrán las tasas para esos aeropuertos menores, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha sido claro al criticar abiertamente la falta de inversiones del Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE) en el aeropuerto alicantino.

"Hay que cuidar lo que funciona", ha sostenido el presidente provincial, para quien "las administraciones recaudamos mucho dinero y esos ingresos deben repercutir en nuestros servicios". De este modo, Pérez ha recordado que el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández es el único que no tiene conexión ferroviaria con sus ciudades cercanas.

"Si hablamos de sostenibilidad, también hay que hablar de los 300 pasajeros de cada vuelo que tiene que coger el coche para desplazarse por la provincia", ha añadido el también presidente provincial del PP de Alicante.

En esta batalla, diversas fuentes del sector turístico han alertado sobre el impacto directo en la economía española, que depende del turismo como motor principal: la retirada de un millón de plazas anuales podría traducirse en cientos de millones de euros menos de impacto en los territorios afectados.

En la jornada, moderada por el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, se han puesto sobre la mesa los datos que para la provincia supondrán a finales de año superar la barrera de los 20 millones de pasajeros que ha operado este año en el aeropuerto alicantino. Por eso Mancebo ha subrayado que "las cifras solo se entienden desde las alianzas con el sector y la sostenibilidad".

Unas palabras a las que ha continuado la advertencia explícita de Ryanair a AENA: "Las tarifas deben ser competitivas en los aeropuertos. Nosotros pondremos los 300 aviones nuevos allí donde sean más competitivos y Suecia, Italia, Polonia o Marruecos son más competitivos que Santiago de Compostela o Zaragoza".

Por su parte, el presidente de la patronal hostelera autonómica Hosbec, Fede Fuster ha recordado que a cualquier negocio "el mercado le pone en su sitio", al exigir a las administraciones que cada empresario pueda buscar el modelo de negocio que se adecue a su servicio. Todo ello después de pedir a todas las partes que se sienten a "negociar, dialogar y llegar a acuerdos".

Luis Castillo, de APHA, ha añadido que "para hablar de sostenibilidad hay que hablar primero de sostenibilidad social, algo que ha logrado Ryanair con la democratización de los viajes".

Para 2025, Aena propuso una subida del 0,54%, equivalente a unos 5 céntimos por pasajero, después de haber aumentado un 4,09% en 2024 y plantear para 2026 un nuevo incremento de 0,68 euros por pasajero.

Ryanair sostiene que esto contradice la supuesta congelación de tasas prometida por el Gobierno y denuncia que en aeropuertos de Italia y Polonia las tasas son considerablemente más bajas, lo que dificulta la competitividad de España como destino turístico y limita el crecimiento de los aeropuertos regionales.