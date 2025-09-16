El turismo de congresos genera 6,4 millones en Alicante durante el primer semestre de 2025 con 17.000 participantes

El turismo de congresos, reuniones, eventos e incentivos (MICE) ha generado un impacto económico de 6,4 millones en Alicante durante el primer semestre del año, atrayendo a cerca de 17.000 participantes.

El Patronato de Turismo Alicante City&Beach cifra 42 congresos y reuniones y 201 eventos corporativos durante los primeros seis meses del año.

En lo que queda de 2025, estiman superar los 62 congresos y eventos y la ciudad ya tiene agendados una veintena de ellos para 2026 y 2027.

Para la concejala de Turismo, Ana Poquet, estos datos reflejan "la importancia de apostar por el turismo MICE que no sólo supone un impacto económico de primer nivel para la ciudad, sino que promueve un turismo de calidad".

La responsable del área ha explicado que estos encuentros generan "intercambio de conocimiento y sinergias que aunque no sean cuantificables económicamente son muy positivas y enriquecedoras".

Y ha destacado "la importante labor que desempeña Alicante Convention Bureau gracias a la implicación del sector".

Un dato a celebrar para Poquet es la "cada vez mayor penetración del mercado internacional en el turismo MICE alicantino".

En total, Alicante ha acogido en la primera mitad del año 78 eventos corporativos internacionales y seis congresos y reuniones.

Grandes eventos

Para la segunda mitad de 2025, Alicante espera acoger grandes congresos y eventos que congregarán a cientos de personas.

Desde el Ayuntamiento de Alicante destacan el European Drosophila Reserach Conference que reunirá a 800 personas en el ADDA del 25 al 28 de septiembre o el Congreso de la Sociedad Española de Trasplante Hepático, con 250 profesionales en el ADDA del 22 al 24 de octubre.

También han resaltado el Congreso Alicante Capital Histórica del Vino en el Mediterráneo, con 200 asistentes en el MARQ del 29 al 31 de octubre; el Congreso Mundial de Marketing Social con 400 personas en la Universidad de Alicante del 5 al 7 de noviembre y el Congreso de la Asociación de Endodoncia, del 30 de octubre a 1 de noviembre con 1.200 personas en el ADDA que será el más numeroso del año.

Ya en 2026 se celebrará el Congreso de la Real Academia de la Sociedad Matemática Española, en enero con asistencia de 500 personas y la Convención Internacional de Arquitectura Técnica, con 500 personas en el mes de mayo en el ADDA.

Así como el Congreso de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, previsto para junio 2026 con otras 500 personas también en el Auditorio Provincial.

Y para 2027 ya está programado el Congreso de Ingeniería del Transporte, entre otros.