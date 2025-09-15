¿Cerrar el restaurante en verano? Diego ya piensa en no abrir al mediodía con las olas de calor en Alicante

Diego López, hostelero alicantino, se plantea "cerrar algunos mediodías inclusive en julio y agosto" debido a las "olas de calor". De hecho, este año ya ha implementado una "fase piloto", cerrando días adicionales como "miércoles entero y el jueves al mediodía", lo cual ha sido una novedad.

El verano ha sido "muy caluroso, muy muy pegajoso, muy incómodo". López notó días en agosto con la terraza "prácticamente vacía", mientras "toda la gente estaba comiendo dentro" buscando el aire acondicionado. Al mediodía, el sol "pega de cuajo" y la terraza se convierte en "un horno", imposibilitando disfrutarla, incluso con toldos. Considera este verano "muy muy duro".

La ubicación del negocio de Chocalía ha cambiado, transformándose de zona "de playas, zona de turismo" a una "residencial". Esto ha modificado al cliente principal, ahora el "cercano", que suele "veranear y sale fuera". Esta situación ha provocado un descenso en los "veranos apoteósicos de hace 8 años". También ha notado que el "cliente que pasa paseando ya no está".

Gracias a un "cambio estructural" iniciado hace "dos o tres años, prácticamente después de la pandemia", el negocio ha logrado "desestacionalizar el verano". Esto ha generado "más estabilidad" durante el resto del año, con "mucho más fuerte" en meses no veraniegos, eliminando los "picos muy altos" de antes.

La terraza, que representa un "40 % de volumen de negocio", es fundamental. Para el próximo verano, se planea "crear pequeños espacios" con "mesas mucho más separadas" y "plantas naturales" para dar una "sensación mucho más de frescura". También valora "panelar inclusive algunas partes para que no pegue el sol de tirón".

La inversión en la terraza, aunque importante, "no es urgente", ya que López busca "mantener durante todo el año la, digamos, estabilidad". Su prioridad es la "calidad" del servicio "sin masificar". La terraza, en definitiva, se "va a achicar".

López es crítico con los hosteleros que "echan la culpa" a factores externos como el cliente o el clima, en lugar de gestionar. Afirma que "el tiempo cambia y cada vez cambia más rápido. Bienvenido a la inestabilidad". Insiste en la necesidad de "trabajar en la estabilidad" que Alicante ofrece, sin "forzar una situación".

La clave es "adaptar nuestro trabajo, nuestro negocio a lo que hay demanda". Diego ha "cerrado dos servicios al mediodía y uno por la noche" este verano. Han optado por contratar "mucha más gente con contratos más pequeños", a menudo estudiantes, asignándoles "trabajos específicos".

Implementan "turnos" para evitar que el personal "doble" o se fatigue, permitiendo "mayor continuidad" y estabilidad para los trabajadores. De esta forma, pueden mantener la calidad sin sobrepasar el rendimiento, lo que les ha funcionado "muy bien".