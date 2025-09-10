Los hoteles responden a los restaurantes en Alicante: "Si antes se podía dos semanas de vacaciones, ahora es una"

"Si antes se podía permitir dos semanas de vacaciones, ahora se puede permitir una porque lo que tiene disponible para gastarse es cada vez menos". Así resumen desde APHA la diferencia de este verano 2025 respecto al anterior frente a las críticas de la hostelería.

Daniel Elman, vicepresidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante responde contundentemente a las afirmaciones de la Federación de Hostelería de Valencia (FHV) y la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA). Ambas atribuyen la caída del consumo a un aumento de precios en hoteles y apartamentos turísticos.

Elman subraya que la disminución del consumo es un "resultado claro de la bajada que ha habido del presupuesto de las familias españolas". La causa principal es una "inflación importante" que ha provocado que "la gente va cada vez más apretada" y, por tanto, "menos dinero para gastarse".

Para Elman, "todo ha subido", incluyendo servicios básicos como la luz y el agua, así como las tasas de basuras y los impuestos. Sobre los precios que ellos ofrecen, razona que si los costes suben, "obviamente van a intentar repercutir esto en sus gastos para mantener su margen", siempre que la demanda lo permita.

Y demanda hay mucha. Basta ver las cifras récord que lleva encadenando el aeropuerto de l'Altet durante dos años consecutivos. Prueba para Elman de que "Alicante está poniéndose de moda", atrayendo a ese cliente extranjero que ha compensado la caída del turista nacional.

A pesar del descenso del turismo nacional, el vicepresidente de APHA afirma que "ha sido un buen verano" para los hoteles. Las ocupaciones han sido "más o menos en las mismas" que el año pasado, pero con "un poquito mejor los precios". Esto ha permitido a muchos hoteles "mantener los márgenes" a pesar de la subida de los gastos operativos.

Insiste en que culpar a los alojamientos es "una respuesta muy simplista" y que el análisis debe considerar el "aspecto global" de la economía. La gente "ya tiene menos dinero para gastarse porque todo le cuesta más". Elman ilustra la situación con el ejemplo claro de poder permitirse menos días de vacaciones.

Respecto a los apartamentos turísticos, Elman considera que "se les ha tachado de culpables de muchas cosas que no lo son". Atribuye esto a una "reacción que suele pasar con negocios nuevos", como Uber o Glovo.

En esa línea, la semana pasada APHA presentaba una campaña, #Esoquetúmedas, con la que se pretende recordar todo lo que aporta el sector, tanto en lo económico como en lo personal.

En esa presentación, el presidente de APHA, Luis Castillo, denunciaba la "turismofobia" y la "demonización" del sector. Y se refirió a la gran polémica que desde Alicante ha saltado al debate nacional a propósito de la expulsión de la librería 80 Mundos.

Castillo defiende que el turismo es mucho más que "ocupación, dinero o beneficios". Y así lo describe como "historias de amor, amistad, superación", una actividad que da empleo a carpinteros, abogados, médicos y otros profesionales.

Para abordar esta coyuntura, Castillo propuso crear un plan estratégico a largo plazo. Este debe ser liderado por las administraciones, pero contando con la colaboración de todos los sectores.

Aún con todo ello, Elman reconoce que "hay mucha ilegalidad en el sector", la cual "crea conflictos con los residentes o de subida de precios en algunos casos muy puntuales". Sin embargo, cree que se ha pagado el pato por la "sensación" de la gente "sin mucha información".