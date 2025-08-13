Locura por Alicante en Estados Unidos: arrasa entre los turistas con un 550 % más de búsquedas

España y Grecia son los países que más crecen entre los turistas de Estados Unidos. IA

El 'sueño alicantino' conquista América. La ciudad de Alicante arrasa entre los deseos de los estadounidenses y es la que más crece en búsquedas entre estos viajeros para el verano, con un espectacular aumento del 552 % respecto al año pasado.

El informe de la plataforma de alquileres vacacionales HomeToGo confirma que Alicante encabeza la lista mundial de destinos con mayor crecimiento en interés turístico estadounidense.

El estudio, basado en miles de búsquedas, revela un cambio de tendencia imparable y una atracción cada vez mayor por España y Grecia.

A Alicante le siguen, como destinos con más crecimiento en búsquedas, la isla griega Creta (+390 %), Lanzarote (+384 %), Menorca (+333 %) y Naxos, en Grecia (+327 %).

Europa continúa capturando los corazones de los viajeros estadounidenses, representando el 100 % de los diez países más buscados en el año y el 80 % de los diez destinos más buscados para el verano de 2025.

Londres (Inglaterra) se lleva la corona como el destino internacional más buscado en total, seguido de Cerdeña (Italia) y Bali (Indonesia), este último destacando como una de las dos únicas entradas no europeas en la lista para el verano.

Europa también representa el 60 % de los diez países de tendencia principal y el 100 % de los diez destinos internacionales de tendencia principal.

Giro al Mediterráneo

Aunque Alicante no aparece en el top 10 de mayores búsquedas totales, su ascenso este verano demuestra una corriente entre el turista estadounidense hacia destinos mediterráneos.

Los destinos que más crecen coinciden en ser lugares auténticos, no tan masificados como otras ciudades o capitales, y que ofrecen la experiencia de sol y playa que tanto triunfa entre los británicos.

"Un cambio en las preferencias de los viajeros está impulsando a los turistas estadounidenses a explorar Europa como locales, ya que optan cada vez más por destinos amados por los europeos en lugar de puntos de interés tradicionalmente populares entre los turistas estadounidenses", señala el informe.

Lugares como Alicante, Menorca o Creta se están convirtiendo en alternativas para aquellos que buscan el encanto de la pintoresca vida mediterránea, pero alejado de las multitudes de otros destinos similares.

Nacionalidades en 2024

En 2024, un total de 11.938.668 turistas extranjeros eligieron la Comunitat Valenciana como destino. Aunque los estadounidenses se quedan fuera del top.

El mercado británico siguió liderando la afluencia de visitantes, representando el 24,7 % del total y consolidándose como el principal emisor de turismo internacional en la región.

Les siguieron los turistas franceses, con una cuota del 18,9 %, mientras que el tercer mercado más relevante es el nórdico, con un 8,7 %.

Los Países Bajos y Alemania completaron el ranking con un 7,6 % y un 6,3 %, respectivamente.