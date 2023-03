El mar se come a la montaña: Alicante emite más turistas de interior que los que recibe

La provincia de Alicante ha tenido una presencia casi testimonial en el Informe anual del turismo rural en 2022 de España, del Observatorio de Turismo Rural, publicado en las últimas semanas. Y eso que desde el patronato de Turismo Costa Blanca y desde Turisme GVA se está tratando de potenciar los destinos de interior desde hace años.

Las singularidades de la provincia y potencia del destino Costa Blanca, turismo de litoral fundamentalmente, eclipsa las posibilidades de crecer en un segmento que cada vez tiene más aceptación entre el público. Y eso que la provincia de Alicante cuenta con un gran número de municipios de montaña y valles de gran atractivo para el visitante.

El informe asegura que "la penetración de turismo rural en España, o el porcentaje de personas que han realizado turismo rural, ha crecido prácticamente 2 puntos pasando del 40,9% en 2021 al 42,5% en 2022. La gran mayoría de personas que han practicado turismo rural son repetidores (93%), pero hay cerca de un 7% que se han estrenado en 2022, lo que indica que el sector va ganando nuevos adeptos".

En este sentido, "en 2022, la mayoría de los viajeros rurales se decantó por visitar un destino fuera de su comunidad autónoma, siguiendo la tendencia de 2021". Este hecho, junto a las estadísticas que sitúan a la Comunidad Valenciana como la tercera región en emisores de turistas nacionales en este nicho de mercado con el 12% tras Madrid (24%) y Cataluña (17%), hace que del lado de los receptores nos situemos en una posición muy baja.

Tanto es así, que Alicante pese a entrar en el "Top20" de provincias más visitadas en turismo de interior el año pasado, se encuentra en las últimas posiciones del ránkig junto a Málaga y Granada, y provincias sin costa como, Madrid, Segovia, Lleida.

José Mancebo, director ejecutivo del patronato Costa Blanca, reconoce que es uno de los segmentos de mercado en el que hay que seguir trabajando, pero destaca que de todos los grandes destinos turísticos de España como Costa Blanca (Costa del Sol e islas), sólo la Costa Brava sale bien parada en estas estadísticas. Y eso es porque se trata de un destino combinado con los Pirineos.

"Estoy seguro de que mucho del turismo de provincias como Albacete, Teruel o Cuenca es de personas procedentes de la provincia de Alicante. Lo que me extraña es que en las estadísticas no sólo no salga el interior de la provincia de Alicante, sino otros destinos como Alto Palencia o Lijares, en Castellón", explica Mancebo.

Por otro lado, el director de Costa Blanca también recuerda que el turismo rural está muy relacionado con el turismo de deportes de nieve (sobre todo con estadísticas realizadas en otoño o invierno como la del Observatorio), algo de lo que carece la Comunidad Valenciana. Por eso Costa Blanca se promociona con otros deportes como puede ser el ciclismo, con eventos como la final de una etapa de la vuelta en Xorret del Catí.

Promoción de la 'Gran Ruta Costa Blanca Interior'. Patronato Costa Blanca

Otro problema es la cercanía de los destinos de interior a los destinos de costa. Así, por ejemplo, municipios como Benitatxell o Guadalest son de interior para los alicantinos pero para los que vienen de fuera es difícil distinguirlos del turismo de sol y playa.

También, porque la oferta de turismo rural en la provincia de Alicante está muy atomizada en muchos propietarios privados que funcionan a través de todo tipo de plataformas y a la Administración le es muy complicado tener datos exactos de la oferta.

"Sabemos que el turismo de interior está entre nuestros debes, pero seguimos trabajando en su promoción. Primero conglomerando al sector a través de asociaciones empresariales, creando rutas (como la Gran Ruta Interior) y eventos deportivos que muestren la riqueza de nuestros municipios de interior y asistiendo las ferias sectoriales", concluye Mancebo.

