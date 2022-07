El secretario de empleo valenciano usa un vídeo de dos británicos violentos para justificar la tasa turística

"Turistas borrachos intentar subir en Bristol a un avión hacia Alicante. No nos hace falta esta gente. Es más, no queremos a esta gente. Hace falta una tasa turística y una de alcoholemia". El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu (Compromís), ha enlazado este lunes en redes sociales el vídeo de un par de británicos en actitud violenta para justificar la necesidad de un impuesto que grave a los turistas en la Comunidad Valenciana. Las Cortes debatirán la necesidad (o no) del tributo el próximo jueves, en una sesión extraordinaria.

Turistes borratxos intentant pujar a Bristol a un avió cap a Alacant.

No ens fa falta esta gent. És més, no volem esta gent. Cal una taxa turística i una d'alcoholèmia. https://t.co/ik0ZOsAMAr — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) July 11, 2022

El vídeo al que hace referencia el alto cargo del Gobierno valenciano ocurrió en realidad hace un par de semanas, y se volvió viral por la reacción violenta de un pasajero y de su acompañante embarcando en un vuelo de EasyJet, en teoría con destino a Alicante. Tal como publicó EL ESPAÑOL, los hechos ocurrieron en el aeropuerto de Bristol, donde los vigilantes de seguridad de este aeropuerto inglés no permiten continuar con su viaje a una pareja, que mantiene una actitud agresiva.

En las imágenes se puede ver a una mujer discutir con uno de los guardias de seguridad del aeropuerto. Después el hombre que la acompaña se mete entre ambos y propina un brutal puñetazo a uno de los vigilantes, que cae de espaldas contra el suelo. La misma agresión provoca que la mujer también caiga y se golpee contras los cristales de una de las paredes del aeropuerto.

Entre gritos e insultos, el resto de pasajeros que contemplan la escena quedan anonadados por la situación. Después, la mujer se levanta rápidamente del suelo e intenta separar a su pareja ante el miedo de que se produzca un nuevo golpe.

El tuit de Nomdedéu no es casual: el PSOE ha hecho amago de desmarcarse del pacto con sus socios del Botánico (Compromís y Unidas Podemos) y rechazar la tramitación de la tasa turística asegurando que "no es el momento", teniendo en cuenta que la recuperación aún no es completa y la inflación parece desbocada.

Asimismo, la tasa, tal como está planteada (un impuesto autonómico pero bonificado, que podrán poner en marcha los ayuntamientos) afectará también a los propios empadronados en la región que pernocten en alguno de los alojamientos objetivo del gravamen (hoteles, apartamentos, casas rurales, campings o cruceros).

Las patronales piden rechazarlo

En este sentido, este mismo lunes la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) y la patronal Hosbec han insistido en la "inoportunidad" de implantar una tasa turística en la Comunidad ante la "delicada coyuntura" económica actual y han pedido a los grupos políticos en las Cortes que hagan un "ejercicio de coherencia y de responsabilidad" y "abandonen" su tramitación.

En un comunicado, Hosbec ha dicho que "los pactos políticos deben ajustarse a la realidad económica y social", y ha reiterado que "en estos momentos no se da ninguna condición para crear este nuevo impuesto completamente innecesario".



"Con una economía debilitada, una inflación desbocada, un empobrecimiento generalizado de los ciudadanos españoles y europeos, continuar con esta tramitación pesará como una losa sobre las empresas y trabajadores del sector y sobre todos los ciudadanos valencianos", ha apuntado esta patronal.

Sobre esta cuestión, APHA ha afirmado, por su parte, que "asfixiar el turismo y demonizar la primera actividad económica de la Comunidad es un ejercicio de soberbia política que debe terminar".



En una nota de prensa, esta asociación empresarial ha manifestado que "la gravedad de la situación" económica en el escenario nacional e internacional "aún es difícil de evaluar, pero lo que es evidente es que se trata del momento menos oportuno para abordar el debate de una tasa turística para la Comunitat Valenciana".



"El sector turístico, unido bajo la plataforma #Noalatasaturística, espera que todos los grupos políticos en las Cortes hagan un ejercicio de coherencia y de responsabilidad con la situación actual y aparquen 'sine die' la tramitación de lo que se ha denominado Proposición de Ley de Medidas Fiscales para impulsar un turismo sostenible, que no es más que la ley que crea el impuesto popularmente conocido como 'tasa turística'", ha expuesto APHA.



