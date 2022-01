El turismo no levanta cabeza, la Comunidad Valenciana cierra diciembre con menos del 45 % de ocupación

El turismo en la Comunidad Valenciana no levanta cabeza con el azote persistente de la pandemia. Morell EFE

La patronal hotelera Hosbec ha asegurado este martes que la irregular ocupación hotelera durante 2021, tan marcada por el Covid en todos los mercados, ha impedido que el sector haya consolidado su recuperación. En su análisis del año, destaca los valores de agosto por positivos y los de diciembre por lo contrario.

Frente a las primeras impresiones, y resultados del puente de la Constitución en Benidorm, el informe presentado por Hosbec señala que diciembre ha terminado con una ocupación de entre el 37 y el 45 %. Muy lejos de las previsiones del 80 % que se manejaban antes de que la variante ómicron lo frenara.

Desde la patronal han lamentado que la mejoría "tarda en llegar", ya que durante el pasado ejercicio no se llegó a abrir el 100 % de la planta hotelera en ningún momento. Y "solo agosto se aproximó en cifras de oferta disponible a los datos de 2019, aunque en Benidorm, por ejemplo, operaron 36.000 de las 44.000 plazas disponibles".

El primer cuatrimestre del año estuvo marcado por el estado de alarma y el cierre perimetral que mantuvo cerradas las fronteras de la Comunidad Valenciana hasta el 9 de mayo. En ese periodo la actividad turística fue "residual", ya que la oferta hotelera era "poca" y los datos de ocupación eran "la mitad de lo que correspondería en situación de normalidad".

El despertar

"A partir del levantamiento del estado de alarma, el sector empezó a despertar y se abrieron establecimientos mientras que se estimulaba la demanda", han reconocido desde Hosbec. Las fuentes de esta patronal han destacado que en ese periodo se trabajó con el mercado nacional como "puntal esencial, aunque la ciudad de Valencia mantuvo un importante pulso internacional con un 30 % de turistas extranjeros".

La llegada del verano hizo pensar al colectivo que dirige Toni Mayor que se había llegado a un punto de inflexión. Pese a los temores iniciales, "fue el mes que más sabor a agosto tuvo". En ese periodo la ocupación hotelera se situó entre el 83 % y el 90 %, cifras similares a la realidad anterior al Covid. Estas fueron las que hicieron pensar al sector que la recuperación turística "era una realidad y que ya no había vuelta atrás a situaciones de restricciones y limitaciones".

No obstante, han señalado que a estas cifras se llegó sin el mercado británico, principal mercado internacional en el producto vacacional de la Comunidad Valenciana, que no se sumó a esta recuperación debido a la variante delta. Lo que no se esperaban es que otra letra griega, ómicron, la que denominó a la variante vírica de más rápida propagación en la historia, "terminó por dejar en casa a los turistas británicos".

La irrupción de esta variante no solo ha roto las previsiones del mercado inglés, sino también las cifras que manejaba Hosbec para Navidad. Por estos malos datos del año, han denunciado que "no hay nada que aconseje la puesta en marcha de ninguna invención fiscal en forma de tasa turística, salvo que lo que se quiera sea destrozar a un sector que tanto ha padecido durante la pandemia".

Sigue los temas que te interesan