El "desastre" del Imserso amenaza la temporada baja: "Puede que no haya viajes hasta diciembre o enero"

Ha empezado el mes de octubre y el Gobierno de España aún no ha formalizado la adudicación de los viajes del programa de vacaciones subvencionadas a mayores, popularmente conocido como Imserso. Este retraso supone hacer saltar por los aires las previsiones de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, quien en más de una ocasión reiteró que los paquetes estarían listos a mediados de mes, y pone en jaque a una industria muy tocada tras 18 meses de duras restricciones en la pandemia.

Uno de los principales destinos del Imserso es Benidorm. La capital turística de la Costa Blanca absorbe casi el 20% de las 816.029 plazas que se ofertan este año, una reducción sustancial respecto al ejercicio anterior. Y su patronal, Hosbec, ha empezado este viernes a encuestar a sus asociados sobre si permanecerán abiertos durante los meses de invierno, algo que a día de hoy es una incógnita precisamente por la incertidumbre sobre la campaña.

"Lo llevamos advirtiendo desde hace un año y nos han hecho ni caso", apunta la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes. "Les dijimos que iban retrasados, que los recursos podrían retrasar la adjudicación, que no tenía sentido sacar un concurso nuevo cuando el programa del año pasado se quedó sin ejecutar... Y no ha habido respuesta".

Montes asegura que los empresarios no tienen "ninguna información" sore el estado actual del programa. "La interlocución es ninguna. Sabemos lo mismo que la prensa, que es nada. Pero estaba claro que era imposible empezar a vender los paquetes en octubre si el 15 de septiembre aún no se habían adjudicado".

¿Qué plazos calculan los empresarios? "Pues una vez formalizada la adjudicación, que aún no sabemos cuándo será, habrá que preparar las reservas, publicitar el programa, empezar a venderlo... Podemos estar hablando de un mes a 45 días". Esto coloca la llegada de los primeros viajeros "en diciembre, siendo optimistas y si la adjudicación es inmediata, o ya en enero si se retrasa más".

Mentiras y costes

Para los hoteleros, "lo peor de cómo se está gestionando la situación es que hay que lidiar con la información falsa", en referencia a los reiterados anuncios de la ministra de que se estaban cumpliendo los plazos y los primeros viajeros llegarían en octubre. "Es muy difícil que podamos planificar nada si se están dando falsas expectativas, y el turismo vive de las previsiones".

De hecho, Montes no entiende "cómo no se ha prorrogado el programa del año pasado, que no se llegó a ejecutar, y que hubiese permitido que todo fuese mucho más ágil". "Ni era el momento de plantear esto ni resulta oportuno un retraso de estas características por no haber tramitado a tiempo el programa", agrega.

Otro de los problemas es ya una reivindicación histórica de los hoteles: el precio. Actualmente se paga por el Imserso 23 euros por persona y día en régimen de pensión completa, algo que Montes considera "un programa de miseria sostenida", con "establecimientos que incluso trabajan a pérdidas". De hecho, la patronal presentó un recurso contra el pliego por la ausencia de un estudio de costes, que fue finalmente desestimado. Y esa situación "está empeorando, porque los costes de suministro se han disparado, como el consumo eléctrico de los hoteles. Esto es cada vez más insostenible".

¿Supone el retraso del Imserso una estocada definitiva para la temporada baja? Pues depende, aunque la secretaria general de Hosbec cree que no: "Somos especialistas en buscarnos las habichuelas, y si algo han demostrado los empresarios durante la pandemia es su capacidad de resistencia". Aún así para conocer las expectativas a corto plazo será clave el próximo 4 de octubre cuando Reino Unido decide si levanta o no las restricciones a los viajes a España.

