Emilio Planelles (Moaflip), líder en traspasos de firmas online en España: “No dejes morir tu negocio antes de venderlo”​

El crevillentino Emilio Planelles es cofundador de Moaflip, junto a su socia Silvia Lai Zhang. Formado en la Universidad de Alicante (UA), con un máster posterior en Fundesem. Sus primeros pasos profesionales llegaron “en una asesoría” llevando “la contabilidad de empresas en quiebra” en plena crisis financiera y del ladrillo de 2010 y 2011. Después desarrolló su faceta más comercial durante 12 años, hasta que llegó la pandemia. Entonces cristalizó Moaflip en el Parque Científico de la UA (PCA), influida por la experiencia de un amigo inglés que “se dedicaba a flipear negocios”. Junto con la esposa de su amigo puso en marcha su negocio de compra-venta de negocios digitales rentables.

Planelles explica que “el concepto de flipear negocios” consiste en “comprar y vender, y entre medias intentas darle valor”, y lo compara con “comprar una casa, pues sabes que tiene más valor en el mercado, la compras, le das un lavado de cara y la vendes”. De ahí nace también el propio nombre de la empresa: “Por eso la empresa se llama Moaflip”, vinculado a la idea de “mergers & acquisitions (M&A)” y a las fusiones y adquisiciones adaptadas al entorno digital.

Moaflip “somos una plataforma de compra-venta de negocios meramente digitales”, resume Planelles. Nuestra función es “poner en contacto a compradores y a vendedores de esta tipología de negocios, de negocios puramente online” como “tiendas de Amazon, ecommerce, canales de youtube, aplicaciones” y, en breve, “redes sociales como cuentas de TikTok y de Instagram, también”. El propio CEO aclara que “nosotros no lo compramos y lo vendemos”, sino que “ponemos en contacto a comprador y vendedor” y proporcionar el marco para que la operación se cierre con garantías:contratos, gestión de cobros, asistencia en la migración de los activos…".

La idea de oportunidad de negocio también está muy ligada a su experiencia internacional. Planelles cuenta que vivió un año en Brasil, en 2018, donde vio que “las pensiones son muy bajas” y que muchas personas prejubiladas compensaban ese déficit con trabajos de plataformas, como conductores de Uber. De esa observación extrajo una reflexión trasladable a España: “El día de mañana la gente va a necesitar un trabajo desde casa que vaya a compensar ese” ingreso y, además, “va a querer sentirse útil cuando tenga 60 años”. En su opinión, la jubilación, tal y como se entiende hoy, “muchas veces es un jarro de agua fría” que le dice a la gente “ahora eres una persona obsoleta”.

En este contexto, los negocios digitales se convierten en una vía de autoempleo y de inversión, aunque no estén exentos de barreras. Una de las primeras es la financiación: “Al ser negocios online, los bancos no te dan una financiación fácilmente porque no hay un inmueble de por medio con el que avalar”. "Si pones el ejemplo de un restaurante, puedes utilizar el bien inmueble para apalancarte, mientras que en un negocio online no tienes un inmueble que te sirva para ello”. Por eso insiste Planelles en que, aunque “tienes que tener capital”, también entra en juego “tu capacidad de negociación” y la posibilidad de que “el método de pago no tiene por qué ser anticipado al 100%”.

Emilio Planelles y Silvia Lai. Nudobrands

La valoración de estos negocios intangibles es otra de las claves del modelo de Moaflip. Planelles explica que, por lo general, “hay dos métodos de valoración en nuestros negocios, el primer método es el de flujo de caja”. En los casos en que se vende solo una parte del negocio, “lo que haces es un análisis del flujo de caja” y se calcula “el beneficio neto mensual que te está dando mes a mes de media durante los últimos 12 meses”. A partir de ahí se incorporan “una serie de métricas” como “el dominio, su autoridad, los backlinks, las redes sociales” para determinar “cuántas veces vamos a multiplicar ese beneficio neto mensual”.

Planelles detalla el proceso con un ejemplo sencillo: "Si en los últimos 12 meses el negocio ha generado “12.000 euros de rentabilidad neta” y eso equivale a “1.000” al mes, el múltiplo dependerá de la solidez del proyecto. Si además tiene medio millón de usuarios en redes sociales, el negocio está en expansión y tiene métricas que lo respaldan, se puede llegar a un orden de 25 y fijar un precio de venta de 25.000 euros”. En cambio, si el negocio tiene una tendencia decreciente y el propietario lo va a dejar morir, la multiplicación puede bajar a 10, porque no vale más de 10.000 euros”.

Crecimiento rápido

Aunque Moaflip empezó en 2023, su crecimiento ha sido muy rápido. Planelles señala que “tenemos más de 100 operaciones de compra-venta cerradas y están cerca de llegar a los 2 millones de valor de venta acumulado, además de más de 5.000 tasaciones”. Entre esas operaciones hay historias que, admite, les hacen especial ilusión, como la de “una persona invidente que compró un negocio de telefonía móvil” en Amazon y que, meses después, le escribió: “Solo quería compartir contigo que hemos superado los 204.000 de facturación, sin vosotros no lo hubiera conseguido”.

El acompañamiento es parte central de la propuesta de valor de Moaflip. “Nosotros lo que hacemos es que, además de poner en contacto, ponemos el marco para que toda la transacción se realice correctamente”, explica, ayudando “en la elaboración de los contratos, en el traspaso del negocio”. El traspaso de “una tienda de Amazon es bastante complejo” y “se necesita, entre otras cosas, astucia”, porque “Amazon lo pone complicado para hacer un traspaso de una tienda”. Planelles llega a afirmar que “posiblemente seamos los que más tiendas de Amazon traspasan en España, al menos que yo tenga conocimiento”.

En la actualidad, el equipo de Moaflip está formado por tres personas, además de una persona externa que les ayuda. Su presencia en YouTube ha sido clave para llegar a nuevos mercados: “Nos estamos posicionando en España y en el mercado latinoamericano. Gracias a los canales de YouTube nos está dando una proyección en toda Latinoamérica. Hoy, “el 30-35% del tráfico” procede ya de ese mercado y se están consiguiendo “50 vendedores aproximadamente al mes nuevos de manera puramente orgánica” sin hacer publicidad en Google.

Esa proyección internacional ha dejado pequeña la primera web, que nació como “un MVP, un mínimo producto viable”. Por eso han contactado con otra empresa del PCA, Findit, para hacer una nueva web buscando esa proyección internacional. El apoyo del PCA es, para Planelles, determinante: “Cuando eres un proyecto tan pequeño que pones al final tu capital y tu tiempo, necesitas rodearte”. Lo resume con una frase contundente: “Es imposible, imposible, imposible, imposible empezar un negocio y navegar sin rumbo, o sea, tú solo, es imposible, necesitas remeros”.

Emilio Planelles, de Moaflip, en el PCA de la UA. Iván Villarejo

Las claves de la venta

A la hora de aconsejar a un vendedor de e-commerce o de un negocio en Amazon que quiera traspasar su proyecto, Planelles lo tiene claro. En primer lugar, “si va a vender que no lo deje morir”, porque si los compradores ven que “el negocio va perdiendo ventas mes a mes, te van a negociar a la baja o se van a ir”. También recomienda “aportar toda la documentación posible, legal y de la empresa” y no ser “recelosa”, porque vender un negocio es como vender una casa: “Vas a tener que abrir tus puertas”.

La tercera clave es la actitud en la negociación: “Tienes que olvidarte de chulerías, de egos”, porque “el que está delante de ti va a querer conseguir un mejor precio por tu negocio, obviamente, pero eso son las reglas del juego”. Recuerda que el apego sentimental se fragua en ese “valle de la muerte” entre la inversión inicial y la rentabilidad, y que el comprador “a ese apego no le da ningún valor”. De ahí que insiste en la flexibilidad y la profesionalidad a la hora de cerrar acuerdos.

Para el comprador, en cambio, el consejo arranca con una idea simple: “El precio de venta, todo precio de venta, es negociable”. A quienes se inician les pide que no se asusten “por las métricas” ni por “un múltiplo elevado”, pero que prioricen que “el nicho y el negocio, que encajen dentro de lo que tú sabes hacer”. Esto es importante porque “al final debes saber que vas a tener la motivación para dedicarle horas".

La Generalitat Valenciana apoya la difusión de contenidos informativos sobre los emprendedores y startups del Parque Científico de Alicante.