Orgaz acoge una jornada para reforzar la calidad y seguridad alimentaria del aceite de oliva virgen extra

La Fundación Eurocaja y la Denominación de Origen Protegido (DOP) Montes de Toledo reunirán el próximo 15 de octubre en Orgaz (Toledo) a expertos del sector oleico para abordar los principales retos relacionados con la calidad, la seguridad alimentaria y la eficiencia en la elaboración del aceite de oliva virgen extra (AOVE).

La jornada técnica, bajo el título 'Calidad y seguridad alimentaria en la elaboración del AOVE', se celebrará de 8:30 a 14:30 horas en la Finca El Retamar y estará dirigida a directivos de almazaras y envasadoras, responsables de producción, calidad y seguridad alimentaria, olivareros, productores de aceituna y profesionales del sector.

El encuentro se enmarca en Aula Virgen Extra, una iniciativa impulsada conjuntamente por la Fundación Eurocaja Rural y la DOP Montes de Toledo para contribuir a la profesionalización del sector mediante formación técnica especializada.

Jornada Técnica AOVE. Eurocaja Rural

La jornada tendrá formato híbrido, con plazas limitadas para la asistencia presencial y la posibilidad de participar de forma online. Esta última modalidad permitirá además acceder posteriormente a las ponencias grabadas.

Elaboración del aceite

El programa arrancará con la intervención de Fernando Martínez, del Instituto de la Grasa del CSIC, que analizará los puntos críticos que deben tenerse en cuenta durante la elaboración del aceite de oliva virgen para garantizar su calidad.

Uno de los principales bloques de la jornada estará dedicado a la prevención de contaminaciones por hidrocarburos de aceites minerales (MOSH-MOAH), uno de los retos a los que se enfrenta actualmente la industria oleícola.

En este apartado, Antonio Carazo, de Pieralisi, abordará el alcance de estas contaminaciones en los equipos de extracción, mientras que Francisco Alcántara, de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), expondrá las amenazas actuales y los retos que plantean para el sector.

Por su parte, José Esteve, de Klüber Lubrication Ibérica, explicará el papel que pueden desempeñar los lubricantes alimentarios para prevenir este tipo de contaminaciones durante los procesos de producción.

La jornada concluirá con la intervención de Francisco Plaza, de GEA Westfalia, quien abordará las posibilidades para adaptar las almazaras con el objetivo de mejorar su eficiencia.

Formación especializada

La iniciativa forma parte del programa Aula Virgen Extra, que incluye distintas actividades formativas destinadas a mejorar la capacitación de los profesionales vinculados al aceite de oliva. Entre ellas se encuentran cursos de análisis sensorial, formación para técnicos de almazaras y sesiones de cata.

Con esta jornada, la Fundación Eurocaja Rural y la DOP Montes de Toledo pretenden acercar al sector nuevas soluciones, tecnologías y buenas prácticas relacionadas con la calidad, la inocuidad alimentaria y la eficiencia en almazara.

La jornada se celebrará el jueves 15 de octubre de 2026, de 8:30 a 14:30 horas, en la Finca El Retamar de Orgaz. La inscripción para participar de forma presencial permanecerá abierta hasta el 9 de octubre, mientras que también existe la posibilidad de solicitar la participación online.