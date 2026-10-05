Coca cola refuerza su labor social colaborando un año más con Alicante Gastronómica Solidaria: "Está en nuestro ADN"

Alicante Gastronómica se ha consolidado no solo como la feria presencial más importante a nivel nacional por visitantes, sino también como el escaparate social más relevante para el sector de la hostelería y el tejido empresarial de la provincia.

Tras este gran evento se encuentra una alianza estratégica con Alicante Gastronómica Solidaria, donde Coca-Cola desempeña un papel activo y continuado desde los inicios del certamen.

A pesar del perfil multinacional de la compañía, Ramón Alonso, responsable de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Coca-Cola de la provincia de Alicante, destaca que la estructura territorial mantiene una vinculación muy estrecha con la provincia: "Aunque parezca una multinacional, tenemos una huella muy local y muy desarrollada. Todo el personal que trabaja aquí es de Alicante".

Bajo esta premisa, el respaldo a la iniciativa solidaria se entiende como una prioridad estratégica: "Para nosotros está en nuestro ADN; es una de las bases y de las palancas de la responsabilidad social corporativa de esta empresa".

Esta alianza, que cobró un impulso fundamental durante la pandemia del COVID-19, se articula tanto en el plano material como en el económico. En la feria, Coca-Cola aporta producto y equipamiento en especie —"sombrillas, sillas, mesas, taburetes altos y un largo etcétera"— con la finalidad de que toda la recaudación generada por la venta de bebidas se destine íntegramente al proyecto social.

Además, la compañía colabora activamente en la elaboración de las comidas navideñas y aporta una dotación económica directa que en ejercicios anteriores ha oscilado "entre los 3.000 y los 4.000 euros".

Una labor de 365 días

El aspecto central que define la implicación de Coca-Cola es la constancia. Alonso enfatiza la diferencia entre la ayuda mediática puntual frente a las necesidades reales que afrontan los comedores sociales a diario, pues en ocasiones se pone el foco en iniciativas sociales exclusivamente cuando hay alguna emergencia o en fechas puntuales como la Navidad, cuando en realidad la labor social es "diaria".

A lo largo de todo el ejercicio —incluso durante periodos críticos como las olas de calor veraniegas—, la firma suministra agua, refrescos y zumos de forma continua para sostener la operativa alimentaria.

Esta cobertura se extiende también a entidades benéficas locales como el comedor social C.A.S.A en el Convento de la Sangre, sobre quienes Alonso resalta: "Es gente que hace un gran trabajo que pocas veces está reconocido".

Alianza con el sector

Para Coca-Cola, la presencia en Alicante Gastronómica es también un gesto explícito de respaldo a la restauración alicantina: "El mensaje de nuestra empresa es que estamos con el sector de la hostelería, estamos con las empresas de esta provincia, que son muchas, con mucha calidad, muy buenas y muy de Alicante", sostiene Alonso.

Un esfuerzo que se suma a la red articulada por Alicante Gastronómica Solidaria, que cuenta con el apoyo de unas 600 empresas colaboradoras y cientos de voluntarios.