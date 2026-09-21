Sindicatos y patronal sellan el nuevo convenio de la hostelería valenciana con subidas y medidas contra el absentismo

El sector hostelero de la provincia de Valencia está a punto de cerrar uno de sus convenios colectivos más importantes: un preacuerdo que afecta a más de 100.000 trabajadores y que establece las bases laborales y económicas para los próximos cuatro años.

Representantes de UGT y CCOO, junto a la patronal integrada por HOSBEC, la Federación de Hostelería, la Asociación Hotelera de Gandía y La Safor y la Asociación de Balnearios y Estaciones Termales, han alcanzado un entendimiento que descansa sobre cinco ejes fundamentales.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2026, y garantiza una subida salarial acumulada del 13% en todo el periodo.

Además, se incluyen medidas para combatir el absentismo mediante una nueva regulación de la incapacidad temporal, se actualiza el contrato fijo discontinuo para ofrecer mayor seguridad jurídica y se crea un plus de nocturnidad que compensa económicamente el trabajo entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Reparto de las subidas y cláusula de revisión

El incremento del 13% se distribuye de forma escalonada a lo largo de los cuatro años. Para 2026 se pacta un 4%, que en la práctica se convierte en 5% gracias a una actualización inicial por el desvío de la inflación. Para 2027, 2028 y 2029 se aplica un 3% anual en cada ejercicio.

A esto se suma una cláusula de revisión que permite aplicar hasta un punto adicional de subida salarial si el IPC acumulado supera los 13 puntos durante estos cuatro años.

Novedades en condiciones laborales

El preacuerdo introduce cambios significativos en tres áreas clave. En primer lugar, el contrato fijo-discontinuo se regula con mayor precisión, especialmente para zonas turísticas y trabajos estacionales o en picos de actividad, lo que aporta claridad tanto a empresas como a empleados.

En segundo lugar, se crea un nuevo complemento de nocturnidad que paga un 10% extra por las horas trabajadas entre 22:00 y 00:30, y un 20% entre 00:30 y 06:00.

Por último, en materia de incapacidad temporal se endurecen los controles para reducir el absentismo injustificado, aunque se mantienen garantías para quienes sufran enfermedades graves, accidentes laborales o enfermedades profesionales.

Próximos pasos y calendario

Sindicatos y patronal confían en tener el texto definitivo listo antes de finales de octubre. Una vez superado el control de legalidad de la Autoridad Laboral, el convenio se publicará en el Boletín Oficial y será de aplicación inmediata para toda la hostelería de la provincia de Valencia.

HOSBEC ha valorado positivamente el avance alcanzado, destacando que refleja la responsabilidad de ambas partes para construir un marco estable que asegure la paz social, con mayor previsión económica y seguridad jurídica para empresas y trabajadores durante los próximos años.

Firmantes del preacuerdo

Entre los representantes que han sellado el preacuerdo figuran, por la patronal, Javier Vallés como vicepresidente de HOSBEC, Luis Rodríguez de Rivera como presidente de la Asociación Hotelera de Gandía y La Safor, Encarni Tomás por la Asociación de Balnearios y Estaciones Termales y Rafael Ferrando como secretario general de la Federación de Hostelería. Por parte sindical, han participado Patricia Carrillo, responsable de CCOO Hostelería, y Gonzalo Aranda, de FeSMC-UGT.