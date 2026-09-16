El CENID y la Cámara de Comercio de Alicante acercan la inteligencia artificial al tejido empresarial

El Centro de Inteligencia Digital (CENID) y la Cámara de Comercio de Alicante han celebrado la jornada "IA: de la oportunidad al negocio". EFE

El Centro de Inteligencia Digital (CENID) y la Cámara de Comercio de Alicante han celebrado la jornada "IA: de la oportunidad al negocio", un encuentro dirigido al tejido empresarial alicantino para mostrar cómo la inteligencia artificial ya se aplica en la mejora de procesos, la productividad y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

La sesión, celebrada en la Cámara de Comercio de Alicante, se articuló en torno a tres ejes principales: conocimiento, tecnología y empresa. Bajo el lema "Conectamos ideas, impulsamos futuro", la jornada reunió a expertos en inteligencia artificial con el objetivo de trasladar al ámbito empresarial herramientas, casos reales y aplicaciones prácticas.

Durante su intervención, Rafael Muñoz, secretario del CENID, abordó la evolución de la inteligencia artificial en los últimos años y su impacto en la actividad empresarial. En este sentido, destacó su papel en áreas como la productividad, las ventas, la gestión del conocimiento interno, la mejora de la toma de decisiones y la creación de nuevos modelos de negocio.

"Todas las IAs saben realizar tareas, pero no todas son interesantes para tu empresa. Ahí está la clave de los agentes que, mediante una base de datos creada por ti, pueden darte soluciones y facilitar los procesos dentro de tu empresa", señaló Rafael Muñoz.

Manuel Palomar añadió que "desde el CENID identificamos los casos de uso de la IA y realizamos un estudio para generar oportunidades a través de proyectos que mejoran los procesos". Además, señaló que "el gran reto que nos planteamos es aterrizar todo al tejido empresarial alicantino".

Durante la jornada, José Vicente Berna, Antonio Galiano y Andrés Montoyo explicaron su investigación con tres casos reales de aplicación de IA desarrolladas por el CENID, que muestran cómo la inteligencia artificial puede responder a problemas y necesidades concretas en diferentes sectores.

El encuentro contó con un formato participativo en el que cerca de 15 perfiles profesionales de distintos sectores compartieron su experiencia con la inteligencia artificial. A través de casos reales y una conversación empresarial, los participantes explicaron cómo están incorporando estas herramientas en su día a día y qué beneficios están obteniendo en sus organizaciones.

Entre los principales objetivos de la jornada se abordaron cuestiones como el aumento de la productividad, la reducción de costes, la automatización de tareas, la mejora de las ventas y la optimización de procesos internos.

La sesión permitió acercar la IA a las empresas desde una perspectiva aplicada, alejada del planteamiento puramente tecnológico y centrada en su utilidad real para los negocios.

"Hemos conseguido captar el interés aportando nuestras experiencias con la inteligencia artificial en el tejido empresarial de la provincia de Alicante" comentaba Eva Miñano, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Alicante, que ha realizado la apertura y el cierre de la jornada, en un encuentro orientado a reforzar la conexión entre innovación, empresa y desarrollo económico en la provincia.