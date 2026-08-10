"No esperes al mercado perfecto", la receta del Consell para que la pyme valenciana pierda el miedo a África

Las exportaciones en 2025 de la Comunitat Valenciana a África han subido un 15 %. Y la Generalitat ve en ello una oportunidad de crecimiento para un mercado que aún tiene muy poco peso en la balanza comercial. Ahora, ¿cómo hacerlo? Para Mónica Payá, directora general de Emprendimiento e Internacionalización, la respuesta no es esperar a que desaparezcan las incertidumbres, sino aprender a gestionarlas con apoyo institucional.

"No esperes a que el mercado sea perfecto, porque ese momento probablemente no llegará nunca, ni en África ni en ningún otro país", advierte Payá a EL ESPAÑOL. La directora recalca que, aunque el ritmo y la cultura empresarial son distintos, la internacionalización debe verse como una "carrera de fondo" que requiere preparación y, sobre todo, no caminar solo.

El diagnóstico de la Generalitat sobre las reticencias de las pymes es preciso. Payá reconoce que existen problemas "exclusivos del tercer mundo" que generan respeto al pequeño inversor. "Los empresarios nos trasladan sus principales miedos con los riesgos de impago; muchas pymes desconocen los mecanismos de financiación y aseguramiento y temen no cobrar sus operaciones", explica la directora.

A esto se suma una burocracia a menudo opaca y una inseguridad jurídica marcada por cambios regulatorios constantes. "Al ser un continente muy diverso, no todos los mercados ofrecen el mismo nivel de estabilidad", señala. En este escenario, la dificultad para encontrar un socio local fiable, una de las "claves del éxito", se convierte en el mayor obstáculo para la empresa de menor tamaño.

Una red pública para reducir barreras

Para contrarrestar estos miedos, la Generalitat ha expandido su red de apoyo a través de IVACE Internacional, alcanzando ahora una cobertura en mercados clave: desde Benín y Senegal hasta gigantes como Nigeria. "Ahora mismo, aumentando ese radio de llegada, podemos dar cobertura en 15 países", destaca Payá, entre los que destacan Benín, Senegal, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.

"Podemos ofrecer servicios individuales personalizados que una empresa nos puede contratar en cualquier momento del año y que tienen un precio muy bonificado", recalca Payá, "estamos hablando de una bonificación en el precio de cerca del 80 %".

De ahí que recuerda que la estrategia de la Generalitat no se limita al asesoramiento teórico, sino que ofrece servicios personalizados con un fuerte respaldo económico. Este apoyo permite a las pymes desde confeccionar listados de contactos y buscar distribuidores hasta contar con acompañamiento físico en viajes de prospección al mercado.

No todo el trabajo se hace en el continente africano. Una parte fundamental de la estrategia son las misiones inversas, donde la Generalitat invita a importadores africanos a conocer la industria valenciana in situ. "Invitamos a importadores de alimentación, materiales de construcción o interiorismo para que vengan a la Comunidad Valenciana a conocer la oferta que tenemos y que puedan comprar y llevarse producto nuestro allí", detalla.

Diversificar para crecer

En los últimos cinco años, el IVACE ha gestionado casi doscientos servicios en África Occidental y ha coordinado misiones en las que han participado medio centenar de empresas valencianas. "Es una fórmula segura para conocer o profundizar en relaciones comerciales", defiende la directora.

Su receta final para el éxito en el continente es la diversificación: no depender de un único país y entender que África no es un todo homogéneo, sino un mosaico de oportunidades que requiere una estrategia gradual y bien acompañada.

Para Mónica Payá, la internacionalización en África debe entenderse como una "carrera de fondo" y no como una venta puntual. Su receta es clara: "África son muchos mercados y muy distintos. Una vez se elige bien, se identifica ese socio de confianza y se planifica una estrategia gradual, la empresa va dando esos pasos que son igual de importantes que llegar a vender".