El "cáncer" de las falsificaciones en el comercio global: la batalla tecnológica desde Alicante para blindar la confianza

El mercado de las falsificaciones a nivel mundial va en aumento y aprovecha las infraestructuras de las plataformas de venta en línea para convertir los servicios postales en su principal canal de distribución. La Unión Europea dobla la media global de importaciones falsificadas. Y China sigue siendo su principal origen. En esa lucha la ciudad de Alicante es uno de los frentes más activos, por eso gigantes como Alibaba con AliExpress se posicionan en ella.

"Alicante actúa como puente", cuenta en una entrevista exclusiva para EL ESPAÑOL Matthew Bassiur. Como vicepresidente de esta compañía y responsable de Cumplimiento Normativo de la Propiedad Intelectual valora que esta "nos conecta con instituciones europeas clave, organismos encargados de hacer cumplir la ley y marcas con las que, de otro modo, sería difícil mantener una comunicación tan constante".

La Unión Europea tiene en la Comunitat Valenciana la Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO), el portal por el que tienen que pasar todas las marcas del mundo que quieran operar en su territorio. Y una compañía como Alibaba, de la que se estima que mueve una cuarta parte del comercio electrónico minorista mundial, busca aquí "el debate más allá de las simples métricas de cumplimiento normativo, hacia discusiones más amplias sobre políticas, cooperación y el futuro".

Bassiur, con un currículum que incluye Apple y Pfizer, recalca que la integridad de una plataforma de comercio se mide por la confianza del usuario. Y por eso se muestra muy severo y contundente sobre la piratería: "Las falsificaciones en la plataforma son un cáncer en el ecosistema. Necesitamos sacarlas de aquí".

Pero ¿cómo hacerlo? Estos grandes almacenes virtuales gestionan miles de millones de listados de productos que aparecen y desaparecen de la plataforma constantemente. Pese a este volumen, la empresa asegura que los artículos ilícitos representan solo "una fracción de una fracción de una fracción del 1 %" del total.

Sin embargo, los infractores han sofisticado sus métodos de engaño recurriendo a los llamados "enlaces ocultos" en redes sociales y aplicaciones de mensajería. El truco consiste en publicar un anuncio en una red externa que redirige a un producto genérico en Alibaba, como un "par de pantalones verdes" o una "silla de madera".

Una vez allí, el comprador utiliza un código secreto pactado previamente para recibir, en lugar de lo anunciado, un reloj o un bolso falsificado. "Van a los enlaces ocultos porque saben que estamos buscando mantener la plataforma limpia".

Para el gigante tecnológico, detectar esto es un desafío, ya que en el escaneo interno solo aparece el artículo genérico a menos que se rastree el origen en la red social.

Alibaba ha desplegado su propio modelo de inteligencia artificial, Qwen, para ganar este pulso. Transforma así la lucha en lo que definen como una "batalla de la IA". La tecnología permite escanear cientos de millones de imágenes diariamente, logrando que el 86 % de las retiradas proactivas ocurran antes de que se produzca una sola venta.

Aun así, advierte que la IA no es una solución definitiva: "Es tanto un arma como un escudo. Los malos también la van a aprovechar para crear imágenes fácilmente y replicar marcas famosas".

Tan rápido como avanza la tecnología para lo bueno y malo, también lo hace la ley. Bassiur valora que la conexión europea que permite Alicante "cumple varias funciones cruciales".

Y lo primero que destaca es el "acceso directo a marcos regulatorios en constante evolución y a las mejores prácticas de aplicación de la ley". Un punto que les sirve para mejorar Qwen y "satisfacer las expectativas europeas".

Colaborar con la Policía

En segundo lugar, prosigue, "refuerza nuestra capacidad de colaboración con los organismos europeos encargados de la aplicación de la ley". Eso incluyen Europol y las fuerzas policiales nacionales, lo que "facilita las investigaciones fuera de línea que son esenciales para combatir las sofisticadas redes de falsificación".

Por último, "mejora nuestra credibilidad y la confianza que depositan en las marcas y los titulares de derechos europeos, muchos de los cuales confían en los registros de la EUIPO como base de sus carteras de propiedad intelectual".

Esta limpieza no es solo una cuestión ética, sino un imperativo económico. Bassiur concluye que "cuanto más limpia está la plataforma, mejores somos; no solo en términos de servicio, sino también en ser más rentables". La autenticidad es lo que atrae a los consumidores de alto valor y genera un crecimiento sostenible.