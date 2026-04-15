Paco Sánchez, presidente de los taxis en Alicante: "Los conductores de VTC tienen una siniestralidad mucho más alta"

En el sector del taxi de Alicante no se habla de competencia, sino de una "lucha" que dura ya más de una década. Y Paco Sánchez, presidente de Radio Teletaxi Alicante, tiene el foco puesto en los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la ciudad y en la Comunitat Valenciana: "Los conductores de VTC tienen una siniestralidad mucho más alta".

La tensión está especialmente alta estas semanas mientras la Generalitat prepara una nueva norma que regule el trabajo de los taxis y el de plataformas como Uber, Bolt o Cabify. Sentado en una sala de formación, Sánchez explica a EL ESPAÑOL una de las campañas que están compartiendo en sus vehículos.

En ella presentan pruebas de lo que consideran una ilegalidad masiva. "El 95% de los VTC fotografiados están infringiendo la ley", afirman en ella a partir de los datos obtenidos por sus asociados durante 13 meses y más de 3.000 fotografías.

Esta vigilancia que aplican obedece a una de sus reivindicaciones, el "intrusismo" del que acusan a los VTC por realizar servicios urbanos para los que no están autorizadas: "Hacen el trabajo que no les corresponde".

De ahí esa insistencia en identificarlos y comprobar que no cumplen lo que marca su licencia. Un trabajo por el que enseña varios listados de matrículas que envían a las autoridades para que lo certifiquen.

"No es una cuestión de competencia", recalca, "porque la competencia tiene que ser en igualdad". Y en ese punto incide en lo que representa para la seguridad de los usuarios.

Este es uno de los puntos más críticos de su denuncia. Sánchez asegura que los conductores de plataformas tienen una preparación inferior. "Tienen un nivel de siniestralidad demostrado mucho más alto que nosotros", sostiene, vinculándolo a la falta de exámenes de capacitación profesional que sí se exigen a los taxistas.

En Madrid, las cifras publicadas para 2024 sitúan a los VTC en 904 accidentes frente a 704 de los taxis entre enero y septiembre, y otros recuentos anuales anteriores también mostraban más siniestralidad en VTC que en taxi.

Para Sánchez, el conocimiento de la ciudad es una garantía de seguridad que el VTC no ofrece. "Nosotros estamos estables en una zona, pasas una y otra vez por la misma calle... sabes que en tal semáforo, si frenas brusco, la posibilidad de que te alcancen por detrás es muy alta", pone de ejemplo de la pericia del profesional del taxi.

Y eso lo traslada también a la seguridad personal del pasajero. Al taxi se le exige un control estricto sobre quién se sienta al volante. "A nosotros se nos obliga a presentar certificado de penales como que no tenemos delitos de seguridad vial ni de género", recuerda Sánchez.

Una exigencia que Sánchez contrasta con los trabajadores de las plataformas. "Ahí no sabes quién está. Aunque digan que pone allí el nombre, no sabes quién es. Nosotros coges el número de licencia y sabes todo del individuo", sentencia con firmeza.