Leire Pajín y Rubén Alfaro se reúnen con AVECAL para analizar los desafíos de la industria del calzado alicantino

La eurodiputada socialista Leire Pajín y el secretario general del PSOE de la provincia de Alicante, Rubén Alfaro, se han reunido con la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) para analizar los desafíos estratégicos, regulatorios y competitivos a los que se enfrenta la industria del calzado

El encuentro con representantes de AVECAL y su presidente, Vicente Pastor, en su sede del Parque Empresarial de Elche, ha servido para hacer una radiografía de la situación de un sector productivo estratégico para la economía alicantina como es el del calzado.

Una de las cuestiones más preocupantes es el fuerte impacto de la coyuntura internacional en este sector y en otros de carácter manufacturero, especialmente en lo relativo al incremento de los costes de transporte y materias primas, agravados por las actuales tensiones y conflictos geopolíticos, como es la guerra en Irán.

Asimismo, se ha puesto el foco en la creciente competencia de plataformas de 'ultra fast fashion', cuyos precios, hasta un 80% más bajos, generan un escenario de competencia desleal.

En el encuentro se ha informado de iniciativas en marcha a nivel europeo, como acciones de 'mystery shopping', para evidenciar posibles incumplimientos de la normativa comunitaria en materia de seguridad y composición de productos.

En el ámbito del consumo, se ha constatado un cambio de hábitos, especialmente entre los más jóvenes, que priorizan el ocio y las experiencias frente a la compra de moda, lo que limita la capacidad del sector para incrementar precios.

A ello se suma la complicada situación del comercio minorista, afectado por el aumento de costes y la desaparición progresiva de zapaterías tradicionales en los centros urbanos.

En cuanto a las propuestas, se ha tratado el reforzamiento del mercado europeo bajo el concepto de 'Made in Europe', promoviendo la proximidad, la calidad y la sostenibilidad como valores diferenciales.

También se ha destacado la necesidad de fortalecer alianzas con industrias del calzado de otros países europeos para ganar peso en las negociaciones comunitarias.

Como resultado de la reunión, tanto Leire Pajín como Rubén Alfaro se han comprometido a mantener una línea de trabajo conjunta para trasladar las necesidades del sector a las instituciones europeas y nacionales, así como a impulsar medidas que refuercen la competitividad de la industria del calzado.

Impulsar el calzado

Entre los próximos pasos acordados destacan la preparación de propuestas concretas para su traslado al Gobierno, el impulso de iniciativas de promoción del producto nacional, la organización de encuentros a nivel europeo con otros actores del sector y el seguimiento de los estudios en marcha sobre competencia desleal.

Tras el encuentro, Rubén Alfaro ha manifestado que "ha sido una reunión muy positiva en la que se ha puesto de manifiesto la importancia de una colaboración estrecha entre instituciones y sector empresarial para afrontar los retos actuales y garantizar el futuro de una industria esencial para la provincia de Alicante".

Como contraposición a esta necesidad, el secretario de los socialistas alicantinos ha criticado la parálisis del Consell que preside Pérez Llorca, calificando de "vergonzosa" la falta de apoyo real a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las familias de la provincia que están sufriendo las consecuencias de la inestabilidad internacional.

"Pérez Llorca anunció a bombo y platillo créditos de 100 millones de euros para empresas y ayudas a autónomos ante el impacto de la guerra de Irán, pero nada más hemos sabido de esto", ha señalado Alfaro.

El secretario general del PSOE de la provincia de Alicante ha subrayado que "la inacción del Consell contrasta con la reacción del Gobierno de España, que ya ha aprobado un ambicioso paquete de medidas dotado con 5.000 millones de euros para blindar a familias y empresas"

"Y contrasta también con la actuación del Consell presidido por Ximo Puig cuando se produjo la invasión de Ucrania por Rusia. Entonces, la Generalitat movilizó cerca de 1.000 millones de euros para tomar medidas consensuadas con los agentes sociales. El Consell de Pérez Llorca ha movilizado cero euros", ha añadido.

Durante la reunión con la patronal del calzado, Alfaro ha recordado que el despliegue estatal ha abarcado todos los ámbitos críticos.

En contraposición, ha lamentado que el actual Consell no solo no haya reforzado la protección del tejido productivo valenciano, sino que "ni siquiera se ha convocado a los agentes sociales para consensuar una hoja de ruta".