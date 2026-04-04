Los abogados lo confirman: los trabajadores deben cobrar un extra si trabajan en días festivos

Los trabajadores de Alicante que trabajen en Semana Santa, el 1 de mayo o cualquier otro festivo del calendario laboral deben cobrar más que lo que perciben en una jornada ordinaria.

Este es un derecho regulado que miles de trabajadores desconocen y que, según los expertos laboralistas, se vulnera con frecuencia sin que los afectados lo reclamen.

El abogado laboralista Juanma Lorente, conocido por su labor de divulgación jurídica en redes sociales, lo ha recordado en un vídeo publicado en TikTok coincidiendo con las festividades de Semana Santa.

"Los días festivos no se cobran igual que cualquier otro día, se cobran más", asegura.

Antes de calcular cuánto corresponde cobrar, Lorente subraya que el punto de partida es siempre el convenio colectivo aplicable.

"En muchos convenios colectivos viene concretamente cuánto tienes que cobrar si trabajas en un día festivo", explica.

Hostelería, comercio, sanidad o transporte son sectores donde esta regulación suele estar bien detallada, con pluses específicos o la posibilidad de elegir entre retribución económica y un día de descanso compensatorio en fecha posterior.

Cuando el convenio no contempla nada sobre festivos, entra en juego el marco general. Lorente aclara que en ese caso el trabajador "tendrá que cobrar el día festivo con un recargo del 75 % respecto a lo que cobraría un día normal".

En términos prácticos: si una hora ordinaria vale 10 euros, cada hora trabajada en festivo debe pagarse a 17,50 euros.

Más allá de la cuantía, el abogado advierte de una práctica irregular que algunas empresas utilizan para eludir el coste: incluir el trabajo en festivo bajo un concepto genérico, un "plus de disponibilidad", por ejemplo, para que no quede registro explícito.

"En la nómina debe aparecer como día festivo y la cantidad que se te ha pagado. Si te lo meten en otro plus para simular que no lo has trabajado y así pagarte menos, es ilegal", recalca Lorente.

Sin ese desglose claro, el trabajador no puede verificar si el recargo se ha aplicado correctamente, y cualquier reclamación posterior se complica notablemente.

El consejo práctico de los expertos es guardar cuadrantes, nóminas y cualquier comunicación escrita que acredite los días trabajados en festivo como documentación de respaldo ante una eventual denuncia.