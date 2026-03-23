Huelga en Solvia Alicante: UGT denuncia que el fin del teletrabajo castiga la conciliación de cientos de mujeres

El fin del teletrabajo en Solvia llevará a sus trabajadores a la huelga. Así lo anuncia este lunes el sindicato UGT que ha convocado una jornada de protesta este jueves 26. La empresa cuenta, solo en Alicante, con alrededor de trescientas personas trabajadoras.

El choque eleva la presión con la compañía nacida del Banco Sabadell, pero que está integrada actualmente en el grupo internacional sueco Intrum. Con el paro previsto responden a la que definen como decisión "unilateral" de la compañía de eliminar el modelo de teletrabajo a partir de septiembre de 2026.

Los representantes de los trabajadores denuncian que este regreso forzoso a la presencialidad supone un retroceso histórico en los derechos de conciliación alcanzados tras la pandemia.

¿Por qué lo consideran un golpe a la conciliación y al talento femenino? Desde el sindicato subrayan a través de una nota que la eliminación del trabajo a distancia tiene una lectura de género preocupante. El 65 % de la plantilla de 1.400 personas de Solvia está compuesta por mujeres, quienes ahora ven comprometida su capacidad de corresponsabilidad familiar.

"No estamos ante una cuestión organizativa menor, sino ante un recorte directo en derechos de conciliación", advierten desde la sección sindical de UGT. Además del impacto familiar, el sindicato alerta de un aumento en los niveles de estrés y de estar quemado entre unos empleados que ya soportan altas cargas de trabajo. Para UGT, el teletrabajo no era solo una ventaja, sino una herramienta clave para la retención del talento.

Uno de los puntos de mayor fricción en el conflicto de Alicante es el estado de la propia sede. El sindicato critica que la empresa obligue a la presencialidad en un centro de trabajo situado en una zona de difícil acceso y con conexiones de transporte público muy limitadas.

A esto se suma, según la denuncia, un "deterioro de las instalaciones" por falta de mantenimiento adecuado, lo que agrava el malestar de los trescientos empleados locales que deberán abandonar el modelo híbrido consolidado desde 2022. "La empresa se aleja de los estándares laborales europeos de su origen sueco", lamentan las mismas fuentes.

Ante la falta de voluntad negociadora por parte de Intrum, el calendario de protestas ya está fijado:

Fecha de la huelga: jueves, 26 de marzo de 2026.

Concentración: a las puertas del centro de trabajo de Solvia en Alicante.

Horario: de 10:00 a 14:00 horas.

UGT advierte de que este es solo el inicio de una escalada de movilizaciones si la dirección no se sienta a negociar de forma real y efectiva. El conflicto, que tiene un fuerte arraigo en Alicante por su histórico vínculo con el Banco Sabadell, amenaza con extenderse a nivel nacional si no se alcanza un acuerdo que respete el equilibrio entre productividad y vida familiar.