Marcela Fernández (AEPA), Premio Isabel Ferrer: "El reto es que el talento femenino tenga más presencia en la dirección"

El liderazgo femenino en la provincia de Alicante recibe un espaldarazo institucional de primer nivel. Marcela Fernández, presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (AEPA), ha sido distinguida con el Premio Isabel Ferrer 2026.

Este galardón, entregado por la Generalitat desde que lo creara en 1999, reconoce a las figuras que más han destacado en la promoción de la igualdad real en el tejido social y económico de la Comunitat Valenciana.

Fernández, licenciada en Derecho y jefa de la Unidad de Relaciones Laborales de la Autoridad Portuaria de Alicante, lidera AEPA desde 2019.

Estos siete años al frente de la entidad han supuesto una etapa de expansión sin precedentes en la misma. De hecho, presumen de haberse consolidado como la organización de referencia para el talento de la mujer, ya que cuentan con más de 330 empresarias y directivas asociadas en toda la provincia.

La entrega del premio, celebrada en València en el marco de los actos del 8 de marzo, llega en un año de especial simbolismo para la asociación, como remarcan a través de un comunicado: AEPA cumple 30 años de trayectoria en 2026.

Tres décadas en las que subrayan que se han dedicado a trabajar para romper techos de cristal y a visibilizar a la mujer en los espacios donde se toman las decisiones. De hecho, en la Comunitat Valenciana, las mujeres ocupan algo menos de 4 de cada 10 puestos directivos, una cifra similar al resto de España.

La foto de familia del premio Isabel Ferrer que entrega la Generalitat.

Tras recibir el galardón, Marcela Fernández ha querido poner el foco en el futuro más que en el pasado: "Este premio pone en valor el trabajo de muchas mujeres que han construido AEPA".

Y así valora que "existe mucho talento femenino en la provincia de Alicante". "El reto ahora es que tenga cada vez mayor presencia en los espacios de dirección", ha reivindicado la premiada tras recibir el galardón en un evento presidido por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca.

Pese al crecimiento de la asociación y el reconocimiento institucional, la presidenta de AEPA ha recordado que la labor de la entidad sigue siendo necesaria.

"Queda todavía camino por recorrer en materia de liderazgo femenino, pero vamos por el buen camino", ha concluido Fernández, subrayando el compromiso de la organización por seguir impulsando la igualdad en el ámbito profesional y empresarial alicantino.