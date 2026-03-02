El plan de la Cámara de Alicante para que las pymes pesquen talento joven: "La FP Dual es el puente"

Encontrar talento cualificado es actualmente uno de los grandes retos de la pequeña empresa alicantina. Para romper esta barrera, la Cámara de Comercio de Alicante ha reunido este lunes a centros formativos y pymes en el marco del programa Apoyo al Tutor de FP Dual.

El objetivo es claro: que las micropymes pierdan el miedo a la burocracia y se conviertan en "escuelas" de sus futuros trabajadores. En la jornada han participado centros de referencia como el Instituto Cots de Alicante o el IES Haygon de Sant Vicent del Raspeig, junto a empresas locales como Mash Alicante y Grupo Matmap.

¿Qué ofrece este programa? Por segundo año consecutivo, la Cámara con el apoyo de CaixaBank Dualiza, la Fundación Bertelsmann y fondos europeos ofrece acompañamiento gratuito y personalizado a las empresas.

La clave reside en apoyar al tutor interno para:

Planificar el aprendizaje del alumno.

Coordinarse con los centros educativos.

Gestionar los trámites administrativos de forma efectiva.

Como destacan sus responsables, esta alianza busca que la FP Dual no sea solo un concepto educativo, sino una herramienta real para que las pymes incorporen talento joven formado en entornos de trabajo reales desde el primer día.

En 2023 el presidente de la Cámara, Carlos Baño, formalizó este salto al adherir a la entidad a esta red estatal. Un punto con el que subrayan que la formación es uno de sus ejes estratégicos, trabajando para fortalecer la calidad y la extensión de la FP Dual en las empresas.

Una línea que empezó en 1994, como señalan, ya que han contribuido activamente en la vertebración entre ambos ámbitos, el educativo y el productivo, en la búsqueda de empresas para desarrollar las FCT de toda la provincia.

Este curso así lo han visto en actividades como la feria de FP y pyme celebrada en Villena. En ella el director de la Cámara de Comercio de Alicante, Rafael Fernández, valoraba que este tipo de acciones son "una vía no solo de empleabilidad, sino también de incorporación de los chavales al mundo de la empresa".

Un camino que funciona también desde el punto de vista del empresariado que conoce también las distintas familias formativas y "el marco legal y las experiencias empresariales de éxito con la FP dual en empresas de la propia comarca", como describía Fernández.