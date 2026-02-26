Los empresarios de Pontevedra entregan su Medalla de Oro al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu

La Confederación Empresarial de Pontevedra ha entregado este jueves su Medalla de Oro al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu. Se trata de la máxima distinción de la patronal, que fue entregada por el presidente de la organización, Jorge Cebreiros, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

También estuvieron presentes otras autoridades como el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez; o el alcalde de Vigo, Abel Caballero, entre otros. El regidor olívico fue el encargado de abrir el acto.

De seguido, el presidente de la Confederación Empresarial de Pontevedra, Jorge Cebreiros, subió al escenario para destacar la "excelente trayectoria" del Banco Sabadell bajo el paraguas de Oliu. La patronal pontevedresa, ha recordado, ha mantenido a lo largo de los años una "constante colaboración" con la entidad.

"Gracias por creer en nuestras empresas, gracias por defender un modelo financiero plural y competitivo, gracias por no perder la calma cuando otros la perdían", trasladó Cebreiros a Josep Oliu, añadiendo que la Medalla de Oro debe recordarlo que en Galicia "tiene una comunidad empresarial que le respeta", así como el sello de un "compromiso con el futuro".

Entonces, subió al atril el presidente autonómico para hacer entrega al presidente del Sabadell de la Medalla de Oro. En su discurso, Oliu definió Galicia como "uno de los pilares territoriales del banco" gracias a la unión entre el Banco Gallego y el Sabadell.

Además, ha hecho referencia a la estrategia seguida por el banco durante la OPA hostil lanzada por el BBVA, así como a retos futuros, como la transformación y la carga regulatoria que traerán consigo los nuevos métodos de pago o la Inteligencia Artificial.

Alfonso Rueda fue el encargado de clausurar el acto. "Vivimos en un momento de optimismo", ha asegurado el presidente gallego, que ha destacado el "fuerte liderazgo" del homenajeado. "Los que dirigen en momentos difíciles, que lo sigan haciendo", ha concluido.